Fotballtinget ga ikke støtte til innsyn i NIF-regnskaper

Dermed ble det mest konkrete punktet i forslaget borte. Mange har tatt til orde for at Norges Idrettsforbund (NIF) burde gi innsyn i pengebruken i forbundet fra 2011 og 2015, men styret i Norges Fotballforbund ville ikke gå med på at fotballtinget skulle kreve dette.

I forslaget fra Bossekop og fire andre klubber het det blant annet at "Fotballtinget ber konkret om at det åpnes for offentlig innsyn i NIFs regnskaper for idrettstingsperiode 2011-15". Denne setningen ble fjernet før det ble votert over forslaget, og dermed kunne NFF-styret gi sin støtte til forslaget.

Avstemningen endte med at forslaget om åpenhet ble vedtatt med 155 stemmer mot én stemme. Vedtaket innebærer blant annet at NFF skal ta initiativ overfor NIF-ledelsen for "tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser".

Måtte trekke forslag

En annen sak det ble mye debatt rundt på fotballtinget, var forbundsstyrets forslag om å endre praksisen for representasjonsrett på fotballtinget.

Styret ønsket indirekte representasjon på tinget for å sikre en geografisk og størrelsesmessig utjevning av hvem som har stemmerett på tinget. Dette ble det raskt klart at det var få som ønsket. Blant annet oppfordret styreleder Ivar Koteng i Rosenborg delegatene om å stemme nei til forslaget.

Det hele endte med at forbundsstyret trakk forslaget og i stedet ga sin tilslutning til to tilleggsforslag fra NFF Telemark og Astor FK, som ble enstemmig vedtatt. Disse vedtakene innebærer at NFF-styret skal utrede tiltak for økt og representativ deltakelse på fotballtinget, samt utrede muligheten for at tinget i framtiden kan legges utenfor Oslo og det sentrale Østlandet.

Mollekleiv leder etisk komité

En rekke andre vedtak ble også gjort i løpet av helgens fotballting. Blant annet ble det valgt medlemmer til NFFs etiske komité, noe det tidligere er forbundsstyret som har gjort.

Komiteen skal ledes av Sven Mollekleiv (Vålerenga IF), mens Mina Gerhardsen (Vålerenga IF) blir nestleder. De er begge valgt for tre år.

I tillegg er Jens Johan Hjort (Tromsø IL) og Gro Espeseth (IL Sandviken) valgt som medlemmer for tre år, mens Gunn Nyborg (Koll IL) og Henrik Syse (Lyn) er valgt for ett år. Hjort og Espeset kom som benkeforslag etter at valgkomiteens innstilling inneholdt seks medlemmer fra klubber på Østlandet.

(©NTB)