Agüero tilbake på scoringslista for Manchester City

Argentineren scoret sitt første seriemål på to måneder da han styrte ballen i mål fra kloss hold tre minutter før pause.

Leroy Sané sikret en oppskriftsmessig 2-0-seier til Manchester City med et kjapt skudd fra skrå vinkel alene med Jordan Pickford etter 60 minutter.

Det var Manchester Citys fjerde strake seier i Premier League.

Pep Guardiolas menn beholder tredjeplassen på tabellen, ett poeng bak Tottenham på plassen foran. Serieleder Chelsea har åtte poeng mer enn City.

Sunderland forblir på sisteplass på tabellen med 19 poeng på 27 kamper. Søndagens tap var Davis Moyes' lags 19. denne sesongen.

Manchester City styrte kampen fra start til mål, og kunne og burde satte flere i nettet bak Pickford. Hjemmelagets supportere begynte å flykte stadion allerede etter 2-0-scoringen for å vise sin misnøye med tidligere Everton- og Manchester United-manager Moyes.

Jermain Defoe fikk ballen i nettet etter 83 minutter, men scoringen ble annullert for offside. Det samme gjaldt for David Silva, som satte ballen i mål like før pause.

