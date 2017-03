Urealistisk med VM-medalje for Pedersen

– Jeg føler at jeg er litt for langt bak. Det må skje noe ekstraordinært i morgen hvis jeg skal ta medalje, sier Sverre Lunde Pedersen til NTB.

Under EM i januar gikk Pedersen på en skikkelig smell på den avsluttende 10.000-meteren og tapte bronsen på kollapsen. Nå kom det en liten kollaps allerede på den halve distansen.

– Gruer du deg til morgendagens 10.000 meter?

– Jeg har ikke tenkt så langt ennå. Nå skal jeg først sykle ut og få slappet av i kveld, så får jeg se hva jeg kan by på, sa Pedersen, som tok 2.-plassen bak Sven Kramer i Berlin i fjor.

Den store VM-favoritten Sven Kramer har ikke tapt en allroundkonkurranse han har deltatt i siden det nederlandske mesterskapet i 2009. Den gangen ble han diskvalifisert. Han leder foran sine to landsmenn Patrick Röst og Jan Blokhuijsen.

På 5000-meteren lå Kramer noe bak Röst innledningsvis, men banket til med noen lave 29-runder og var plutselig godt foran på vei mot tiden 6.12,33. Sammenlagt har han 73,643 poeng.

På 5000 meter noterte Pedersen 6.23,61. Det holdt til 7.-plass, og med 74,401 poeng er han nummer fire i sammendraget. Han må slå de to nærmeste utfordrerne til en pallplass med over 3 sekunder på 1500 meter søndag for å være i posisjon til den avsluttende mila.

God start

Shota Nakamura fra Japan vant 500 meter med 36,00. Sindre Henriksen ble beste norske på tredjeplass med 36,23.

Nordmannen fulgte opp med 6.29,27 på 5000 meter. Det var snaue fem sekunder bak persen.

Sverre Lunde Pedersen gikk 500 meter på 36,54, som holdt til 10.-plass. Sven Kramer i paret etter svarte med 36,41. I fjor skilte det 0,25 sekunder mellom de to på åpningsdistansen i nederlenderens favør, i et mesterskap Kramer vant foran Pedersen.

– Jeg er nærmere Kramer enn i fjor. Jeg var dessuten lenger bak de andre medaljekandidatene i fjor. Derfor var det en grei 500 meter, selv om jeg gjerne skulle hatt en litt raskere åpning, sa Pedersen til NTB etter 500-meteren.

– Det var jo veldig kjipt etter den lovende starten. Jeg hadde som mål å ligge på 29,7-runder, men klarte aldri å komme opp i den farten jeg ønsket. Det fysiske og det tekniske hang ikke sammen. Jeg har ingen annen forklaring. Jeg fikk aldri noen svar da jeg forsøkte å øke litt, sa Pedersen etter halvmila.

Utfordrere

Simen Spieler Nilsen noterte 36,54 og delt 10.-plass med Pedersen på åpningsdistansen. På 5000-meteren fikk han det tungt mot slutten og noterte 6.34,71. Sammenlagt har han 76,011 poeng.

Nederlenderne Patrick Röst (36,26) og Jan Blokhuijsen (36,34) er regnet som de tøffeste utfordrerne til Pedersen om medaljene bak Kramer.

Röst slo til med personlig rekord på 5000 meter med 6.15,10, mens Blokhuijsen fikk 6.15,99 i det samme paret. De har 73,780 og 73,939 poeng i sammendraget og er nærmest Kramer.

