Tutta med i seierskampen før sisterunden

Wie spilte en fantastisk tredjerunde på fem under par lørdag. Amerikaneren leder med to slag på de nærmeste konkurrentene. Lydia Ko, Ariya Jutanugarn og Park Sung-Hyun deler annenplassen.

Pettersen lå to slag bak ledende Park In-bee etter annenrunden i Singapore, men etter strålende spill av Wie har det norske håpet fem slag opp før den avsluttende runden søndag.

Pettersen ligger på delt 7.-plass, totalt ni under par. Hun spilte tredjerunden én under par etter å notert seg for fire birdier og tre bogeyer.

Dersom Tutta vinner i Singapore blir det hennes første seier på LPGA-touren siden april 2015.

