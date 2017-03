Triathlon: Blummenfelt måtte bryte VM-åpningen

– Helsvart dag på syklingen. Null power. Helt tom. Krysser fingrene for bedre bein neste gang, skrev Blummenfelt på Twitter etter at ryktene kom at han hadde brutt.

Spanske Javier Gómez Noya gikk til topps i Abu Dhabi, mens britiske Thomas Bishop tok annenplassen. Vincent Luis fra Frankrike kom på tredjeplass.

Blummenfelt gikk tøft ut før den første VM-runden og sa til NTB at han gikk for pallplass allerede lørdag.

– En tredjeplass var min beste plassering i fjor, så jeg vil kopiere eller forbedre det, sa han.

