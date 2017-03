Sundby ensom stafettvinner på femmila

Det har vært usikkerhet rundt uttaket av det norske laget til søndagens avsluttende VM-distanse. Etter fredagens stafett signaliserte både Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Finn Hågen Krogh at de ønsket å gå.

Samtlige er vraket. Anders Gløersen, Hans Christer Holund og Sjur Røthe går sammen med Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby.

Krogh hes i stemmen

Landslagstrener Tor Arne Hetland går langt i å antyde at Krogh var nærmest å tilrive seg en plass på femmila.

– Finn har vært litt hes i røsten de siste dagene. Han er litt nasal, og vi setter derfor helsen til Finn først. Han var med i kabalen, men avgjørelsen falt på disse, sier Hetland.

– Anders, Hans Christer og Sjur har forberedt seg maksimalt til dette rennet, tilføyer han.

Gløersen får sin første og eneste sjanse i årets verdensmesterskap. Rustad-løperen har forberedt seg til VM-femmila i lang tid og kastet seg inn i VM-diskusjonen med andreplassen på verdenscuptremila i fri teknikk i Davos før jul.

– Jeg er spent og mener jeg er i god form, sa Gløersen på lørdagens pressemøte.

Holund tilbake etter skaden

Hans Christer Holund var i utgangspunktet VM-reserve, men fikk plass i den ordinære 12 mann store troppen da Petter Northug sa fra seg sin plass. Nå blir det femmil på Nittedal-gutten.

– Det har vært et stort mål hele sesongen å komme tilbake og få oppleve VM. Jeg gleder meg veldig, sa Holund, som i fjor høst falt og pådro seg en skulderskade under et høydeopphold i Italia.

Sjur Røthe viste form ved å bli nummer fire på fellesstarten med skibytte tidligere i VM, og vossingen ble også nummer fire på VM-femmila i Holmenkollen i 2011.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg hadde femmila øverst på min ønskeliste før VM. Kroppen kjennes veldig bra ut, sier han.

Martin Johnsrud Sundby var selvskreven på det norske laget, mens Petter Northug har friplass som følge av at han er regjerende mester.

– Jeg er spent på denne femmila. Jeg har vært bedre forberedt og følt meg sterkere på startstrek før i mesterskap. Samtidig har jeg fått gjort det jeg skulle og formen har vært stigende etter sprinten og tremila på søndag, sier Northug.

