Sølvgutten Tande kvittet seg med de tunge tankene

– Det verdsetter jeg veldig høyt, spesielt med oppladningen til dette mesterskapet og mitt VM fram til dette, sa Tande.

Han lyktes ikke i verken normalbakken eller storbakken. Kongsberg-hopperen har ikke lagt skjul på at oppholdet i Lahti har påvirket humøret.

– De destruktive tankene er langt borte. Dem har vi gjemt bak en stein, sa Tande til NTB.

Han var best i sin pulje i lagkonkurransen i finaleomgangen og bidro sterkt til VM-sølvet med sine to hopp på 126 meter.

– Det er moro. Det er stort, jublet Tande.

Norge har tatt VM-medaljer i alle VM siden 2003. Lagkonkurransen berget den imponerende rekken.

– Jeg har en egen "streak" på gang, to lagmedaljer på rad er ikke verst. Det blir det neste år også, sa Tande med klar beskjed om hva Norge kan vente i OL neste vinter.

Reddet av Forfangs bakkerekord

Medaljemulighetene så ut til å være borte da Anders Fannemel fikk elendige forhold og landet på 112,5 meter.

– Jeg var litt redd for det, innrømmet Tande.

I den neste runden var Norge heldig med forholdene, og Johann André Forfang suste ned til bakkerekord på 138 meter.

– Det var sjukt. Jeg så det da han kom ut hoppet og tenkte at dette blir langt. Vi så en tendens til at vinden kom litt imot, og når han får de toppene, er han blant de råeste til å fly. Det var kult å se, sa en imponert Tande.

Forfang smadret Andreas Widhölzls bakkerekord med 2,5 meter.

– Det ble to motsetninger. Fannemel hadde veldig uflaks med forholdene. Det var egentlig ikke et dårlig skihopp. Det så bra ut, men med så tunge forhold blir det vanskelig. Det var godt å få det tilbake rett etterpå da Forfang fikk flaks og gjorde et bunnsolid hopp, sa Tande om den vindpregede lagkonkurransen som felte hopper etter hopper mot slutten.

Nytt råkjør venter

Det blir ikke mange hviledagene for hopperne. Nå venter ti konkurransedager på rad i Raw Air, den norske hoppturneringen som ser dagens lys om en liten uke.

Det etter en svært slitsom Asia-turné og et hektisk VM.

– Det gleder jeg meg veldig til. Det kommer til å bli tungt for hode og kropp. Det blir ekstremt morsomt å være med på. Jeg føler hoppingen nærmer seg veldig bra hopping, sa Tande.

–Jeg har fått gode svar. Jeg gjorde en solid jobb i lagkonkurransen. Begge hoppene er høy klasse, selv om jeg bommet litt på linjen i satsbevegelsen i det første hoppet. Jeg fikk likevel mye energi, fordi jeg har riktig sittestilling. I 2. omgang traff jeg veldig bra, sa Tande, som har snudd elendig hopping i starten av VM til noe som tyder på at han blir med i sammenlagtkampen når verdenscupen flytter til fire norske bakker.

