Roma-treneren gir opp seriegullet

To scoringer fra belgiske Dries Mertens etter henholdsvis 26 og 50 minutter sørget for 2-0-ledelse i den italienske hovedstaden.

Kevin Strootman reduserte til 1-2 minuttet før ordinær tid da han fikk ballen fra Diego Perotti på venstresiden.

Nederlenderen satte ballen sikkert i Pepe Reinas lengste hjørne med venstrefoten, men scoringen kom for sent til å få noe ut av kampen til tross for at både Mohamed Salah og Perotti hadde store sjanser til å utligne til 2-2 på overtid.

Feberredning

Kun minuttet før overtiden var omme fikk hjemmelaget nok en muligheter. Hele stadion så ballen i mål ettersom Reina var på vei mot venstre da et Strootman-skudd skiftet retning i et Napoli-bein.

Den tidligere Liverpool-målvakten vartet imidlertid opp med en feberredning og slo ballen i tverrliggeren før han fikk tuppet nedfallsfrukten unna.

Resultatet gjør at Napoli med 57 poeng nå er kun to poeng bak annenplasserte Roma i Serie A.

Juventus kan si seg fornøyd med resultatet ettersom Roma var sju poeng bak Torino-laget før kampen lørdag. Dermed klarte ikke Luciano Spallettis mannskap å knappe innpå serielederen som spiller borte mot Udinese søndag.

– Umulig

Spalletti har nå gitt opp kampen om seriegull.

– Vi må være realistiske. For oss er det nærmest umulig å ta igjen Juventus, sa han.

Senere lørdag vant den gamle storheten Milan mot Chievoverona med 3-1. Carlos Bacca (2) og Gianluca Lapadula (straffespark) sørget for Milans scoringer, mens Jonathan De Guzmán nettet på straffe for gjestene.

Milan er tabellsekser etter 27 kamper, 16 poeng bak Juventus.

(©NTB)