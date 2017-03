Opptur for Johansen, ydmykelse for Tettey

Johansen fikk 80 minutter på banen da Fulham vant med to mål på eget gress. Sone Aluko sendte London-laget i føringen 22 minutter ut i oppgjøret på Craven Cottage, før Chris Martin doblet kvarteret etter pause.

Tom Barkhuizen reduserte kort tid etter, men Neeskens Kebano trygget seieren med 3-1 i det 77. minutt. Flere scoringer ble det ikke. Tre minutter etter 3-1 ble Johansen erstattet av veteranen Scott Parker.

Fulham ligger på 7.-plass i mesterskapsserien, fem poeng bak Sheffield Wednesday på siste playoffplass.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen. Vi viste karakter i denne kampen. Nå har vi selvtillit for fortsettelsen, skriver Fulham-manager Slavisa Jokanovic på Twitter.

Fikk bank

Nettopp Sheffield Wednesday fikk en god opplevelse på eget gress. Alexander Tettey spilte hele kampen for gjestende Norwich, men kunne ikke hindre at det ble firemålstap. Ross Wallace sendte hjemmelaget i føringen etter et kvarters spill på Hillsborough, men vertene ga seg ikke med det. Jordan Rhodes (2), Morgan Fox og Fernando Martin Forestieri fikk også nettsus. Da hjalp det lite at Cameron Jerome nettet for bortelaget.

– Dette var ikke godt nok av oss. Vi har underprestert i viktige kamper denne sesongen, det er det ingen tvil om. Det er et delt ansvar mellom meg og spillerne. Alt jeg kan gjøre er å unnskylde (overfor fansen), sa manager Alex Neil til klubbens nettsted etter kampslutt.

Norwich ligger på 8.-plass i serien, men tapte terreng til både Fulham og Sheffield Wednesday i lørdagens serierunde på nivå to i England. Dét kan vise seg å bli kostbart mot slutten av sesongen.

Newcastle-seier

Newcastle på tabelltopp tok også en viktig trepoenger lørdag. Huddersfield ble slått 3-1 på bortebane. Matt Ritchie sendte gjestene i føringen på straffespark, før lagkamerat Daryl Murphy fulgte opp med 2-0. Aaron Mooy reduserte for vertene fra straffemerket, men Dwight Gayle trygget seieren med 3-1 på overtid. Newcastle topper mesterskapsserien med sine 76 poeng, fem poeng foran tabelltoer Brighton.

– Jeg er veldig fornøyd med konsentrasjonen og disiplinen vi viste mot Huddersfield. Alle ga hundre prosent. Det var nøkkelen for oss, sa Newcastle-manager Rafael Benítez til britisk presse etter kampslutt.

Benítez og co. fikk økt luken til Brighton lørdag. Sistnevnte tapte nemlig 0-3 borte mot Nottingham Forest. Zach Clough (2) og Ben Osborn scoret målene for vertene.

