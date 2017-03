Norsk seier i den første Nattvasan

Aukland har vunnet det tradisjonsrike Vasaloppet to ganger og var et av de sterkeste navnene i startfeltet fredag kveld, skriver Sveriges Television.

I likhet med løpet som går i dagslys, er også nattutgaven ni mil lang og går mellom Sälen og Mora. Løperne stiller i tomannslag, og med bare en matstasjon underveis, må deltakerne ha med seg det meste av væske og eventuell fast føde selv.

I lyset fra hodelyktene var de to nordmennene fra Team Santander først over målstreken i Mora like før midnatt. Da hadde de vært ute i sporet i 3.52.56. 18 sekunder bak dem fulgte franskmennene Didier Roy og Clément Mailler, mens svenskene Daniel Nordebo og Simon Hallström kom inn ytterligere tre minutter senere.

(©NTB)