Krangel og heftig svensk-norsk stavdrama

Ikke bare brakk både Marit Bjørgen og Charlotte Kalla hver sin stav, Norges kvinnetrener Roar Hjelmeset brukte også en til å slå etter Sveriges smøresjef Urban Nilsson.

Sveriges landslagssjef Rikard Grip var ikke nådig da han pratet med Adresseavisen om episoden som skjedde med rundt 10 kilometer igjen av tremila.

–Du får nesten spørre ham hva han holder på med. Han kommer og skal irettesette oss, men jeg synes det er feil tidspunkt. Jeg er ikke forbannet, men jeg synes det er usportslig oppførsel, det synes jeg absolutt. Og det har hendt tidligere med Roar Hjelmeset, sa en irritert Grip til Adresseavisen.

Klar melding

Og prate med Hjelmeset gjorde vi så absolutt. Hans versjon var følgende overfor deler av den norske skrivende pressen:

– Han (Urban Nilsson) heiet på de svenske jentene og var kommet langt inne i feltet. Og som god sekundant så konsentrerer han seg om sine damer. Astrid (Uhrenholdt Jacobsen) var kommet langt til venstre, og hun ropte febrilsk at han måtte flytte seg. Det skjedde ingenting, og hun ropte på nytt igjen at han flyttet seg. Og så ropte jeg at han måtte flytte seg, og det skjedde fortsatt ingenting. Til slutt måtte jeg bruke staven til å få hans oppmerksomhet. Da tror jeg kanskje at han skjønte at han var i veien. Det tror jeg. men vi har ”shaked hands” og alt er i orden mellom oss, sa Hjelmeset.

–Er slag med staven greit?

– Det er helt sikkert ikke greit, og jeg har sagt unnskyld for det. Men jeg synes heller ikke det er greit å løpe i veien for damer som er ute og går på ski. Så får folk selv vurdere om det er verst å løpe i veien eller slå med stav.

Fatning

Sveriges smøresjef Urban Nilsson tok det hele med relativt stor ro:

–Det var ingen krangel. Han vill vel heie på sin neste løper som kommer fram. Jeg kjenner ham ikke som en hissig mann. Roar er en bra mann. Vi har tatt hverandre i hendene.

Nilsson håper at han ikke ødela for noen:

– Jeg håper virkelig ikke at jeg forstyrret Astrid. Man vil heie på sine løpere, og min jobb er å heie på Charlotte (Kalla) og de andre som er i toppen. Dette har ingen betydning. Jeg håper at han fikk fram sin melding til Astrid, sa Nilsson om Roar.

