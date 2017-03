Hellner Sveriges håp på femmila

– Ut ifra det Marcus presterte i går så viste han virkelig at han er i bra form, og han har også forsøkt å fokusere litt ekstra på det løpet her, sa landslagssjef Rikard Grip.

– Det var definitivt en beskjed om at kroppen er i form også. Det gir en positiv følelse før morgendagen, sa Hellner.

31-åringen får selskap av Johan Olsson, Martin Johansson og Jens Burman på det svenske femmil-laget.

– Jeg er veldig optimistisk og jeg tror at de gutta her kan gjøre en bra avslutning, sa Rikard Grip.

Direkte etter stafetten, hvor han hadde det virkelig tungt, var Johan Olsson tvilsom til om han skulle stille til start på femmila.

– Jeg kjente at jeg er her, og at jeg er frisk. Da kan jeg stille til start. Det ser ut som det blir en fin konkurranse. Jeg håper at vi kan gjøre en god laginnsats, sa Olsson.

For Martin Johansson er det hans første VM-løp i Lahti. Daniel Richardsson står over.

