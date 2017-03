Fannemels fortvilelse – Forfang festfikser

Etter et verdensmesterskap i nedturer og tårer i Lahti, slo Hopp-Norge tilbake med et lagsølv på dramatisk vis.

For alt håp om medalje så ut til å forsvinne da mildværet ble til minusgrader i det sagnomsuste hoppanlegget, vinden tok tak og Anders Fannemel landet på ulykksalige 112,5 meter.

– Jeg tenkte at det var over. Det er vanlig i lagkonkurranser at når én lander for kort så er det som regel avskrevet, sa Fannemel til NTB.

Hornindal-hopperen var knust, helt bunnløst fortvilet og skrek vekk det meste av stemmen da han trodde han hadde ødelagt Norges siste medaljesjanse i VM.

Det var før Forfang smadret bakkerekorden, landet på 138 meter og satte fart i sølvspurten.

– Jeg trodde det var kjørt. Jeg fikk ikke med meg hvordan de andre hoppet. Jeg satt bare med lua foran ansiktet, sa Fannemel.

Noe du bare drømmer om

Han gikk glipp av et monsterhopp av de sjeldne, tett opptil et optimalt skihopp, skal vi tro en beveget landslagssjef Alexander Stöckl.

– Sånne øyeblikk har jeg sett for meg så mange ganger som liten, og det å hente det fram i mesterskap og i tillegg ta medalje, det er vanskelig å finne ord for sånt, sa Forfang.

TSK-hopperen har slitt voldsomt i vinter, vært holdt hjemme fra verdenscupen og tvunget til desperat trening hjemme i et siste håp om å berge VM-plassen.

– Vi hadde egentlig gitt opp litt, og følte at vi var hektet av i medaljekampen. At jeg da hopper så langt og holder meg på beina, er sånt man bare drømmer om når man er liten og leker på ski i hagen, sa Forfang til NTB etter å ha vært Hopp-Norges redningsmann lørdag kveld.

Vonde tanker borte

Daniel-André Tande har vært den eneste trøsten i norsk hoppsport på herresiden i hele vinter. Kongsberg-gutten fikk et tøft VM, men løftet seg i lagkonkurransen og var best i sin pulje i finaleomgangen.

– Det verdsetter jeg veldig høyt, spesielt med oppladningen til dette mesterskapet og mitt VM fram til dette, sa Tande om VM-sølvet.

– De destruktive tankene er langt borte. Dem har vi gjemt bak en stein, sa Tande til NTB.

For Andreas Stjernen smakte sølvmedaljen ekstra godt etter at han misset VM-bronse i storbakkerennet torsdag med 0,6 poeng.

– Det er bra erstatning for den medaljen som glapp på torsdag, sa Stjernen på sletta.

Modige trenere

På trenertribunen så det ut som Stöckl hadde vunnet førstepremien i Lotto.

– Det er så mange emosjoner som går gjennom hodet i en så dramatisk konkurranse. Da blir du utrolig happy og lettet, sa en beveget Stöckl til NTB.

– Det er utrolig viktig, og ikke minst en viktig bekreftelse på den jobben trenerteam og støtteapparat har lagt ned de siste ukene for å få alt på plass til at vi kunne kjempe om medaljer. Vi fikk det ut i det siste VM-rennet, sa en lettet landslagssjef.

Sportssjef Clas Brede Bråthen hevdet han ikke var bekymret da halvparten av lørdagens gullkvartett famlet etter formen på hjemmebane i ukene før avreise.

– Jeg var ikke det. Da hadde vi gjort en beslutning jeg mente var hundre prosent riktig. Jeg ville vært mer bekymret om vi ikke var i stand til å gjøre slike valg. Vi har modige trenere som gjør valg som ikke utøverne alltid liker. Det tror jeg Forfang og Fannemel er glad for i dag.

(©NTB)