FIFA-president regner med videodommere i 2018-VM

Videodommere ble introdusert for fotballverden for første gang under VM for klubblag i desember.

De nye dommerne skal dekke fire områder: Mål, straffespark, røde kort og situasjoner der feil person får kort. Selv om det var kontroverser knyttet til sene straffespark og lange pauser under turneringen vil Infantino utrulle videodommerne til 2018-VM.

– Det er målet vårt. Jeg er veldig sikker. Tegnene er oppmuntrende, sa Infantino på en pressekonferansen i London fredag.

– De små pausene vi ser har vært knyttet til treningen til dommerne, men vi er sikre på at de vil klare å ta avgjørelser mye raskere etter hvert som de gjør det oftere, fortsatte FIFA-presidenten.

– Det er realistisk for oss å bruke det (i VM) på grunn av erfaringen vi hadde med det i VM for klubblag. Vi ser at det ikke er en stor forandring for dommerne, og at de lærer raskt.

FIFA vil teste teknologien sammen med alle aktuelle VM-dommere før IFAB, fotballens globale beslutningsorgan, tar en avgjørelse hvorvidt de skal bruke det under VM på et møte i mars.

