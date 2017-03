Barcelona tilbake i tet

Lionel Messi (2), Neymar, Ivan Rakitic og Samuel Umtiti scoret målene for Barcelona på Camp Nou lørdag. Celta hadde ingenting å stille opp med. Seieren gjør at katalanerne igjen er på tabelltopp, poenget foran Real Madrid. Barcelona har imidlertid en kamp mer spilt enn hovedstadslaget. Tabelltreer Sevilla er fem poeng bak, men har også en kamp til gode på Messi og co.

Barcelona får en langt tøffere oppgave på hjemmegress onsdag, når franske Paris Saint-Germain kommer på besøk. Barca må vinne med fem mål for å avansere til neste runde i mesterligaen. PSG vant 4-0 i første kamp i Paris.

Ronaldo ute

Cristiano Ronaldo var ikke med da Real slo Eibar. Verdensstjernen trente ikke fredag, men han skal være klar for spill igjen til mesterligamøtet med Napoli tirsdag, ifølge spanske medier. Real trengte uansett ikke portugiseren mot Eibar.

Karim Benzema sendte Real Madrid i ledelsen etter et knapt kvarter, men franskmannen ga seg ikke med det. I det 25. minutt doblet han til 2-0. James Rodríguez sørget for at hovedstadslaget ledet hele 3-0 til pause.

Etter hvilen ble det "bare" ett mål for Zidane og co. Marco Asensio sørget for 4-0 etter en times spill. Da hjalp det lite at vertenes Rubén Peña ordnet et trøstemål mot slutten.

Klatret, men falt

Dermed klatret Real Madrid opp på tabelltoppen i La Liga igjen, men bare for noen timer. Avstanden ned til tabelltoer Barcelona var to poeng, men katalanerne gikk altså forbi igjen med seieren mot Celta. Eibar på 7.-plass har 39 poeng så langt, 21 poeng mindre enn Barcelona på tabelltoppen.

Gareth Bale var for øvrig ikke med da Real Madrid vant lørdag. Waliseren soner en to kamper lang karantene etter å ha fått marsjordre i forrige seriekamp.

Tidligere på dagen vant Leganés 1-0 i bunnkampen mot Granada. Darwin Machis ble matchvinner for vertene. I kampen mellom Villarreal og Espanyol endte det med 2-0-seier til hjemmelaget. Roberto Soriano og et selvmål av Diego Lopez sikret poengene. Tabellsekser Villarreal har 45 poeng, mens Espanyol på niende har 36.

