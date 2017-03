Nilsson har reist hjem fra VM

Det opplyser svenskenes landslagssjef Rikard Grip på en pressekonferanse fredag morgen.

Nilsson var allerede etter fredagens stafett usikker på om hun skulle stille til start på lørdagens 30 kilometer i fri teknikk.

Charlotte Kalla, Anna Haag, Emma Wikén og Ebba Andersson representerer Sverige under kvinnenes avslutningsdistanse i VM.

– Charlotte har tatt medalje i alle øvelser og det er hun jeg har mest tro på. Anna har også vist at hun er i storform, sa Grip under pressekonferansen.

– I tillegg tror jeg Ebba Andersson kommer til å gå med et smil om munnen etter å ha fått lov til å gå denne tremila. All den glede hun fikk med seg i går er en verdifull erfaring for henne. Vi har også Emma, som ikke har gått noen distanser ennå, som er veldig motivert, la han til.

Ragnhild Haga, Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng stiller for Norge etter at Ingvild Flugstad Østberg takket nei til en plass på det norske laget.

