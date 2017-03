Kombinert: Norge jakter VM-medalje

Magnus Moan og Magnus Krog deltar for Norge. De endte på fjerdeplass i hoppdelen. Regjerende verdensmester Frankrike leder foran Tyskland og Japan.

– Dette var bra. Endelig satt det (hoppingen) ordentlig. Jeg bare slappet av og skrudde på bryteren da det gjaldt. Det er en digg følelse å slå Frenzel i bakken, sier Krog til NTB.

Krog hoppet lengst av samtlige med 126,5 meter i storbakken. Han slo Tyskland-stjernen Eric Frenzel med én meter.

Må ha topp utstyr

Norge har 24 sekunder opp til lederen. Tyskland kan ta sitt fjerde gull i kombinert i dette mesterskapet.

– Det var utrolig gøy å se Krog. Steinartig å se det på toppen bakfra. Jeg synes også jeg gjorde en bra figur selv, og de andre gutta rundt meg hoppet ikke mye lenger enn meg. Nå handler det om å tette luka. Det er ingen hemmelighet at vi er nødt til å ha gode ski i dag for å henge med, sier Moan.

I onsdagens individuelle renn ble det norsk skibom i langrennet. Moan håper på bedre ski denne gangen.

– Jeg har følt meg veldig bra i del to av VM. Gjennomføringen min på onsdag var bra, men skal vi være med i gamet her er vi nødt til å ha topp utstyr, sier Moan til NTB.

Seks plussgrader

Det er Moan som starter langrennet for Norge. Løperne får krevende forhold i snø og regn. Temperaturen er på seks plussgrader.

Kombinertsjef Ivar Stuan mener det er gullmuligheter for Norge.

– Absolutt. Gutta gjør en kjempejobb i bakken, og vi vet at de er i veldig god form. Det var gutta på onsdag også, men da hadde vi utfordringer med å plukke riktig skipar og velge riktig struktur. Vi krysser alle fingre og tær på at vi nå har orden på det. Vi har et kjempegodt utgangspunkt, sier Stuan til NTB.

Langrennet starter klokken 17.15.

