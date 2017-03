Ingebrigtsen-brødrene går for EM-medaljer i Beograd

Regjerende europamester på 1500 meter utendørs, Filip Ingebrigtsen, skal løpe samme distanse inne i Serbia, mens eldstebror Ingebrigtsen, Henrik, skal løpe 3000 meter.

– Begge forventer å kjempe om medaljer, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

– Samtidig må vi være edruelige og tenke at vi bestemte oss for å delta for bare noen dager siden, og dette er en pause fra vintertreningen, men man gir alltid alt når man får startnummer på brystet. Med samme nivå som de har prestert tidligere er det medaljer som er forventningen, fortsetter han.

Filip Ingebrigtsen skal opp mot et sterkt felt på 1500 meter, og treneren forventer hard kamp om medaljene.

Henrik uten tilbakeslag

– Det er trangt om plassene i finalen, slik det er i alle mesterskap. Det er ikke bare kapasitet som gjelder, det er også de taktiske vurderingene man gjør underveis, slik vi også så i OL. Man kan ha flaks og uflaks, men ser man på hans kapasitet, er det medalje som er målet, sier Gjert Ingebrigtsen.

Storebror Henrik Ingebrigtsen slet hele forrige sesong med smerter i beina på grunn av en vond tå. Han ble først operert etter OL i Rio. 26-åringen tar nye steg hver dag.

– Han har alltid en skavank av et eller annet slag, men det ser bedre ut nå enn på lang tid. Det går sakte, men sikkert framover. Vi må nok tilbake til EM i 2015 før han så like bra ut. Det er viktig for ham både fysisk og mentalt at han får denne pausen i treningen nå. Det ble en rolig uke før mesterskapet, også blir det en rolig uke etter. Så er de klare for vårtreningen, sier treneren.

Uten lillebroren

Yngstebror Jakob Ingebrigtsen fikk hjelp av brødrene i forsøket på å greie EM-kravet på 1500 meter på overtid, men åpnet for hardt og mislyktes under et stevne i Sandneshallen i slutten av februar.

– Det var litt uheldig at Jakob ikke kunne være med, men han løper under ungdomsmesterskapet i Rud, så han får løpt konkurranse han også, sier faren.

Resten av troppen til innendørs-EM i Beograd er som følger: Ezinne Okparaebo, BUL (60 m), Helene Rønningen, Tyrving (60 m), Isabelle Pedersen, BUL (60 m hekk), Hedda Hynne, Strindheim (800 m), Yngvild Elvemo, BUL (800 m), Mauritz Kåshagen, Moelven (400 m) og Marius Vedvik, Gular (3000 m).

Karsten Warholm var kvalifisert til mesterskapet, men har valgt å avslutte innendørssesongen. Ezinne Okparaebo har meldt forfall på grunn av en skade hun pådro seg under et stevne i Birmingham forrige helg. Skaden er leget, men sprinteren tar ingen sjanser foran en sesong der VM i London er hennes hovedprioritet.

(©NTB)