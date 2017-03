Haga gråt av glede etter uttaket

Østbergs tøffe avgjørelse betyr at Haga får sin etterlengtede sjanse under Lahti-VM. Romerikingen har så langt vært reserve under mesterskapet, og kunne lett ha måttet reise hjem uten å ha gått et eneste renn.

Torsdag valgte imidlertid en Østberg i usikker form å vende tommelen ned for å gå tremila. Gjøvik-jenta følte seg ikke klar til oppgaven etter å ha blitt vraket på stafettlaget – en nedtur 26-åringen omtalte som den største i karrieren.

Det åpnet tremilsdøra for Haga.

– Jeg er kjempeglad for å få sjansen. Jeg gråt av glede i går. Roar (landslagstrener Hjelmeset) må takle mye, for vi jentene gråter fordi vi er både glade og lei oss. Det er så tett i dette laget, smiler Haga til NTB.

Kan redde sesongen

Etter gladmeldingen hun så inderlig ønsket seg, måtte Haga ha litt tid til å summe seg.

– Jeg følte jeg måtte bruke litt tid bare på å roe meg ned. Bare det å komme med på laget var en seier. Nå må jeg bruke denne dagen til å lade opp, ikke minst mentalt, sier hun.

Lørdagens tremil i VM har i lang tid vært et av sesongens aller største mål for landslagsløperen som representerer Åsen.

– Jeg har trent for fellesstarten med skibytte og tremila her i VM siden i fjor vår. På fellesstarten kom jeg akkurat ikke med på laget, og da betyr dette veldig mye når jeg skal summere opp sesongen til våren, medgir Haga overfor NTB – og legger til:

– Det hadde vært kjedelig å dra herfra etter ti dager på sidelinjen.

Sikter på topp ti

VM-debuten gjorde Haga unna under mesterskapet i Falun for to år siden. Da ble det 29.-plass på 10 kilometer fri teknikk. Hvor høyt hun kan plassere seg på resultatlistene lørdag, er hun usikker på.

– Det er vanskelig å si, men jeg tror det er til min fordel at jeg er uthvilt. De andre er kanskje slitne både fysisk og mentalt og ikke like på hugget som meg. Det betyr kanskje at jeg kan klatre noen plasser høyere opp, sier 26-åringen.

– Godt innenfor topp ti er det jeg håper på, tilføyer hun.

Blir det norsk seier lørdag, tar Haga og lagvenninnene storeslem med seks av seks mulige gull i Lahti. Det har ingen nasjon klart tidligere. Russland vant samtlige gull under VM i Trondheim i 1997, men da ble det kun konkurrert i fem distanser.

– Ja, det tror jeg vi klarer. Da vi vant lagsprinten, begynte jeg å tenke at det kunne være mulig, men det er klart mye kan skje. Kalla kan gå fort, og det er ikke bare å hente medaljer her. Det blir spennende, fastslår Ragnhild Haga.

I verdenscupen denne sesongen har hun to femteplasser som sine høydepunkter. Begge kom på 10 kilometer skøyting – i henholdsvis franske La Clusaz og svenske Ulricehamn. Lørdag er distansen tre ganger så lang.

(©NTB)