Gull-Fallas drømmesesong

Fredag satte Fetsund-jenta seg på flyet hjem til Norge som trippel verdensmester. Et døgn tidligere hadde hun nådd en ny milepæl i karrieren ved å ta sitt første mesterskapsgull på distanse. Før stafettgullet i Lahti hadde hun seks medaljer i sprint.

Vel hjemme får Falla nå noen ytterst få dager i ro før neste høydepunkt – verdenscupsprinten i Drammen førstkommende onsdag.

Der kan hun sikre seg neste trofé. 26-åringen topper sprintverdenscupen sammenlagt når to renn gjenstår, og kan avgjøre duellen om den gjeve krystallkula på hjemmebane i Drammen. I øyeblikket har hun 142 poengs forsprang til svenske Stina Nilsson.

Karrierens beste?

Sesongfasiten kan dermed lett bli tre VM-gull pluss sammenlagtseier i sprintcupen for andre året på rad.

– Skulle det ende sånn, er det veldig voldsomt og bedre enn jeg hadde håpet på, sier Falla til NTB.

På spørsmål om hun i så fall vil anse sesongen for å være karrierens så langt beste, svarer Fetsund-jenta:

– Hvis du summerer alle plasseringene jeg har hatt gjennom sesongen til ett tall, vil du i hvert fall få et lavere tall enn i Sotsji-sesongen

Fetsund-jenta tok karrierens første OL-gull i Russland i 2014, men vant kun ett verdenscuprenn den vinteren. Forrige sesong vant hun åtte av ti mulige verdenscuprenn i sprint, men sesongen var mesterskapsfri.

Denne sesongen har det så langt blitt ett besøk øverst på seierspallen i verdenscupen, men Falla har samtidig blitt nummer to i alle de sprintrennene hun ikke har vunnet. 26-åringen smått fantastiske statistikk viser at hun i øyeblikket har vært blant de to beste i 18 av de 19 siste sprintrennene i verdenscupen.

Mesterskapsløper

At 28-åringen er i ferd med å skaffe seg et stempel som mesterskapsløper, er det heller ingen tvil om. Ett OL-gull, tre VM-gull og tre VM-bronser er fasiten etter Fetsund-jentas tre siste internasjonale mesterskap.

Selv er 26-åringen like opptatt av lagets prestasjoner som av egne. Blir det norsk gull i Lahti på lørdagens avsluttende tremil, gjør Falla & co. rent bord i årets VM.

– Det viser i hvert fall at vi har gjort mye riktig som lag. Og at vi har funnet en oppskrift som passer for de jentene vi har på laget nå, kan vi i hvert fall slå fast, smiler hun.

Hadde det ikke vært for Marit Bjørgens elleville medaljefangst, ville Fetsund-jenta vært kronet som dronningen av Lahti-VM.

