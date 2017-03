Tønseth, Dyrhaug, Sundby og Krogh på stafetten

Landslagstrener Tor Arne Hetland ventet i det lengste med å presentere laget til herrestafetten. Først torsdag ettermiddag kom svaret.

Norges lag i stigende rekkefølge er som følger: Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh.

Sundby og Krogh var sikre kort på de to skøyteetappene. I tillegg viste det seg at det skulle mye til å komme utenom Dyrhaug etter bronsemedaljen på 15-kilometeren i klassisk stil. Tydal-løperen går andreetappen på VM-stafetten for Norge.

– Han har vært på blokka hele tiden, men når du kommer på pallen to dager før stafetten er du selvsagt i oppstillingen, sa Hetland til pressen torsdag.

Klæbo vraket

Kampen om den siste plassen sto etter alt å dømme mellom Tønseth, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo. Tønseth gikk i likhet med Dyrhaug en sterk 15 kilometer hvor han endte på 5.-plass, og det ble utslagsgivende for Hetlands valg om å gi 25-åringen tillit på åpningsetappen.

Norge er regjerende mester på distansen fra VM i Falun i 2015. Da gikk Tønseth, Dyrhaug, Anders Gløersen og Petter Northug på det norske laget. Nå skal Krogh være ankermann.

– Jeg vet at Krogh er blant de skarpeste i verden på avslutningen, så han skal de andre få bryne seg på om noen vil henge med, sa Hetland, som likevel håper å ha avgjort stafetten før en spurt.

Suksess

Sverige ble nummer to, mens Frankrike tok tredjeplassen for to år siden. Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner og Calle Halfvarsson utgjør det svenske laget i Lahti.

– Det er mange gode lag på start. Russland, Sverige, Finland er gode, mens Frankrike har hatt et dårlig mesterskap, men må regnes som en outsider, sa den norske landslagstreneren.

I flere tiår har langrennsstafetten for menn i VM vært ensbetydende med norsk suksess.

Tallenes tale er klar foran det som trolig blir et nytt langrennsdrama i Lahti fredag: 12 av de 13 siste herrestafettene i VM har endt med norsk seier. Etter VM i 1989 i nettopp Lahti har kun Østerrike klart å lage et hull i den norske seiersrekken. Det skjedde på hjemmebane i Ramsau i 1999, da Thomas Alsgaard måtte strekke våpen mot Christian Hoffmann på ankeretappen.

