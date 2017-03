Jacobsen løftet fram samholdet

Torsdag feiret 30-åringen et nytt VM-gull i stafett sammen med lagvenninnene i Lahti. Bak seg har de turbulente måneder med astmadebatt og Johaug-saken i overskriftene. Uhrenholdt Jacobsen mener det har gjort båndene innad i laget sterkere enn noen gang.

– Det er kanskje ikke sånn at man ønsker seg motgang og tøffe opplevelser sammen, men vi har hatt noen skikkelige «trøkker», kanskje først og fremst de tre-fire siste årene. Det har brakt oss nærmere sammen, sa hun.

Foran stafetten i Lahti var det tøffe diskusjoner om hvordan det norske laget skulle komponeres. Enden på visa ble at Ingvild Flugstad Østberg måtte se et av sesongens høydepunkter fra sidelinjen.

Uhrenholdt Jacobsen har ingen problemer med å forstå den vonde følelsen lagvenninnen satt igjen med.

– Jeg vet mye om det å bli vraket. Det er veldig tøft. Det er kjempegøy å se at laget presterer, samtidig som det er litt sårt ikke å få være med. På lang sikt vokser man imidlertid veldig, veldig mye på slike opplevelser, men det er ikke så lett å kjenne på når man står midt oppe i det, sa veteranen.

Alt snudde

Selv har hun en vanskelig sesong bak seg med formsvikt før jul og sykdom i oppkjøringen til mesterskapet. Torsdag var det glemt.

– I dag var det først og fremst gøy å prestere for laget, både for dem som gikk og de som ikke fikk sjansen ved denne anledningen, sa Uhrenholdt Jacobsen til NTB.

Tirsdag tok hun bronse på 10 kilometer klassisk. To dager etterpå fortsatte det med stafettgull.

– Jeg har gledet meg helt siden tirsdag over at jeg er i veldig bra form, det er en takknemlig oppgave å gå skirenn når man har det sånn, smilte hun.

Avgjorde

Torsdag avgjorde 30-åringen stafetten på etappe nummer tre. Finske Laura Mononen ble distansert med ett minutt.

– Mononen startet veldig hardt, egentlig litt sjokkerende hardt. Først tenkte jeg at dette går for fort for fem kilometer, og så tenkte jeg at hvis det går så fort, skal jeg likevel klare å henge med inn. Da skjønte jeg at jeg tålte hennes tempo bedre enn hun tålte selv, sa Jacobsen.

Medaljen var hennes åttende i VM.

(©NTB)