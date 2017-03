NBA: Skadetrøbbel og tap for Warriors

Durant måtte takke for seg etter at lagkameraten Zaza Pachulia falt på beinet hans tidlig i første periode. Klubben bekreftet senere at det er snakk om en kneskade.

– Han pådro seg en leddbåndsskade av grad 2 og fikk også et hardt slag på leggbeinet. Han er ute på ubestemt tid, men han skal vurderes på nytt om fire uker. Det er mulig at han kan være tilbake før grunnserien avsluttet, heter det i en uttalelse fra klubben.

Washington Wizards utnyttet Durants skade til det fulle og vant knepent 112-108 mot stjernegalleriet fra Oakland. Bradley Beal ble toppscorer for hovedstadslaget med 25 poeng.

Til tross for tapet var Warriors-trener Steve Kerr godt fornøyd med hvordan laget responderte på Durants skade.

– Det var en vill basketballkamp. Supporterne fikk valuta for pengene, fastslo han.

Stephen Curry ble Warriors' mestscorende med 25 poeng. Laget fikk sitt 10. tap for sesongen, men er fortsatt ligaens mestvinnende med 50 seirer.

