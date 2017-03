Guardiola hyllet Luis Enrique

Mannen som har tatt opp arven etter Guardiola som Barcelona-trener offentliggjorde onsdag at han er ferdig i klubben ved sesongslutt. Det kunne ikke Guardiola la være å kommentere.

– Jeg har to reaksjoner. Den første er som Barcelona-fan, for det er klubben i mitt hjerte, og jeg er veldig trist nå. Vi kommer til å savne vår perfekte trener, hans personlighet og karakter. Under ham har Barcelona spilt utrolig fotball med utrolige spillere, sa han.

– Det andre er at om han selv har valgt dette så forstår jeg ham fullstendig og ønsker ham lykke til. Som Barcelona-fan er det likevel trist, for få trenere i verden er bedre enn Luis Enrique.

Guardiola mønstret et sterkt lag i jakten på FA-cupsuksess, mens Huddersfield-manager David Wagner gjorde ni endringer i laget som jager opprykk fra mesterskapsserien.

Rask vending

Gjestene fikk likevel en sjokkstart med scoring av Harry Bunn, men tre mål på åtte minutter i slutten av første omgang vendte kampen i Manchester Citys favør.

Leroy Sané utlignet etter en halv time, og før gjestene fikk summet seg hadde Sergio Agüero (straffe) og Pablo Zabaleta gitt hjemmelaget to måls ledelse.

Den ofte utskjelte City-keeperen Claudio Bravo feilet på det tidlige baklengsmålet, men på 3-1 tok han fram noen gode redninger før kampen definitivt ble punktert i annen omgang. Agüero gjorde 4-1 med sitt annet mål før kvelden, før innbytter Kelechi Iheanacho fastsatte resultatet på overtid.

Kampånd

– Vi var skuffet over å komme under, men Huddersfield spilte godt og gjorde det vanskelig for oss. All ære til gutta for kampånden de viste, sa Raheem Sterling, som la opp til to av målene.

– Vi vil kjempe om så mange trofeer vi kan, og FA-cupen er en turnering vi vil gi alt for å vinne.

Agüero var igjen en forgrunnsfigur for Manchester City. Ved siden av sine to scoringer var han involvert i veldig mye av det laget skapte.

Manchester City gjester Middlesbrough i kvartfinalen neste lørdag.

(©NTB)