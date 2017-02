Forfang-kollaps dominerte hopptreff

Forfang snakket ut med NTB om hendelsen allerede mandag, men tirsdag fortsatte spekulasjonene rundt det som skjedde da TSK-hopperen besvimte like før rennstart.

– Det er en privatsak, sa Forfang da pressen ville vite eksakt årsak til at han kollapset.

21-åringen fortalte igjen om hvordan han kollapset like utenfor garderoben, og i hui og hast fikk medisinsk hjelp.

Press

Store deler av hoppmøtet handlet om fokus på tynne hoppere og vektpress. Landslagssjef Alexander Stöckl valgte å sende medisinsk ansvarlig Lars Haugvad i "krigen".

– Det hjelper at jeg får lov til å si hvor lite dramatisk dette er. Det hadde vært verre å måtte stå der og forklare meg om dårlig praksis. Da hadde jeg slitt mer, sier Haugvad.

– Hvordan opplever du vekthysteriet de siste dagene?

– Det er trist. Det er veldig kjedelig for utøverne at det blir et slikt fokus, når de er så flinke på dette. De er ved god helse alle mann. Det er ingen som har vært syke. Jeg gikk gjennom journalen til Johann. Den eneste sykdommen han har rapportert om, var i november da han var litt snufsete i nesa, sier Haugvad til NTB.

Veteranen Tom Hilde slo litt tilbake på pressekonferansen.

– 90 prosent av nordmenn prøver å slanke seg, og i motsetning til de fleste, klarer vi det, sa Tom Hilde med et smil.

Hysteri

Hoppsporten var for en del år siden preget av vekthysteri, som rammet blant annet Sven Hannawald og Sigurd Pettersen.

– Vekthysteriet tilhører fortiden i hopp. Vi har veldig strenge regler. Det er ingen som er usunt tynne i hopp, absolutt ikke. Det var før i tiden da det ikke var regler, sier Forfang til NTB.

Norge har ikke vunnet storbakkerennet i VM siden Tommy Ingebrigtsen sensasjonelt vant i Thunder Bay som 17-åring i 1995.

På ti forsøk etter det er Roar Ljøkelsøys sølv i 2005 det beste Norge har klart. Ljøkelsøy har også en bronse fra 2007.

Anders Jacobsen tok bronse både i 2009 og 2013, mens Rune Velta ble treer i Falun for to år siden. Velta hadde et solid Falun-VM med seier i normalbakken og lagkonkurransen.

