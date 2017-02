Phil Neville: – Zlatan har samme aura som Cantona

Blant dem er Phil Neville. Søndag scoret Zlatan både Uniteds åpningsmål og 3-2-målet som sikret klubben finaleseier over Southampton i ligacupen på Wembley.

Zlatan har alltid vært selvsikker fyr med en anelse arroganse. Det kler ham og United, mener Neville.

– Noen ganger hater du folk som er for arrogante, men jeg elsker det. Zlatan leverer hver gang, sier den tidligere United-profilen til Sky Sports og fortsetter:

– Zlatan er sjefen. Jeg vet at Wayne Rooney løftet ligacuptrofeet (som kaptein), men det er Zlatan som er lederen ute på banen. Da Cantona gikk ut på banen med oppbrettet krage, var det tydelig at han elsket Old Trafford. Han hadde en aura og var selvsikker. Det er det samme med Ibrahimovic.

Eric Cantona ble et ikon blant Manchester United-fansen på 1990-tallet. Han ble sett på som brikken som fikk klubben tilbake på den store scenen etter godt over 20 år uten en ligatittel

Ibrahimovic er også i ferd med å bli en enorm fanfavoritt. 35-åringen står med 26 mål på 38 kamper i ulike turneringer.

(©NTB)