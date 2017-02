Forfang etter kollapsen: – Jeg fryktet aldri at hele VM skulle gå fløyten

Alarmen gikk da Tromsø-hopperen klappet sammen kort tid før søndagens VM-renn. I hui og hast ble Forfang undersøkt av medisinsk personell, før han ble sendt tilbake til utøverhotellet.

– Jeg er der jeg var før dette skjedde. Dette preger meg ikke. Det er en ting som ikke er veldig dramatisk. Dette kunne skjedd med alle. Det er ikke på grunn av skihoppingen. Jeg er like fin som før, forsikrer Forfang da NTB møtte ham etter mandagens trening.

TSK-hopperen var Norges bestemann i normalbakken (7.-plass).

– Jeg kom opp i en stresset situasjon, der jeg fikk et blodtrykksfall og ble svimmel og ustabil, forteller Forfang.

– Jeg begynte å fokusere veldig på at jeg måtte puste, og pusten ble veldig statisk. Da slet jeg med å få nok luft. Det begynte å prikke litt. Jeg la meg ned for å slappe av. Jeg følte meg fin og reiste meg, men da svartnet det bare, sier 21-åringen om VM-dramaet som endte med at reserven Andreas Stjernen ble hentet inn som Norges ankermann.

– Jeg ropte etter vann, tror jeg. Jeg fikk drukket litt og slappet av. Jeg følte meg sliten, og ble undersøkt av Lars og lege. De bestemte at jeg ikke var i stand til å hoppe på ski, sier Forfang om hvordan følte seg etter å ha kommet til hektene igjen.

– Nei, jeg fryktet aldri at hele VM skulle få fløyten. Det visste jeg aldri var greia. Det er naturlig at man føler seg sliten etter noe sånt, sier Forfang.

Medalje? – Ikke urimelig

Han har slitt med formen i hele vinter, men kom i slag akkurat i tide til VM. Ole Gunnar Fidjestøl holder TSK-hopperen som norsk medaljehåp i storbakkerennet torsdag.

– Vi har sett hva vi kan på vårt beste. Det er ikke urimelig å foreslå det, sier Forfang.

– Jeg føler jeg har gode muligheter. Jeg hopper bra på ski. Når jeg får ut det, vet jeg at jeg er med helt oppi der, sier Forfang der han sitter med beina oppi sofaen og prater ut om dramaet.

Han er ærlig om at motgangen har vært vanskelig å takle. En VM-opptur kan gi et helt annet bilde av sesongen.

– Alle de andre målene tidligere i sesongen har gått fløyten. Det å komme inn nå og få gode svar, betyr mye. Det er ellers en mislykket sesong. Å få slått litt fra meg nå mot slutten, vil være utrolig godt.

Ingen panikk

Sportssjef Clas Brede Bråthen havnet midt i kaoset sammen med landslagssjef Alexander Stöckl.

– Jeg føler vi er veldig drillet på uforutsette ting. Det er situasjoner du ikke kan trene på, men vi har en veldig klar ansvarsfordeling. Alex måtte fortsette å jobbe med utøverne, mens jeg måtte jobbe mot FIS og pårørende før mediene ble varslet, sier Bråthen.

– Folk ble ikke stresset, det handlet om å løse at utgangspunktet var endret. Det var ingen panikk. Vi vet hvordan vi må agere, sier sportssjefen.

Han forsikrer at Forfang ikke er svekket foran storbakkerennet i Lahti.

– Jeg er glad for at folk er tro mot verdiene våre. Folk opptrer og fighter som om det gjaldt gullmedaljer eller nær sagt livet. Alle gir alt, selv om vi følte at sjansen til den medaljen som vi følte hang litt langt unna i utgangspunktet, ble kraftig redusert.

– Det var ingen som ville trekke laget eller gi opp, sier sportssjefen.

Norge endte på femteplass i mikskonkurransen.

(©NTB)