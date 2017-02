Sykdom i VM-leiren: – Vi får for Guds skyld håpe det går bra

– Vi bodde veldig tett på hverandre, vi får for Guds skyld håpe det går bra, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

Nyheten om Forfangs sykdomsforfall kom like etter at kombinertgutta sikret VM-sølv i lagkonkurransen bak Tyskland.

– Det er nytt for meg. Er han uvel, er det tydeligvis ikke forkjølelse. Men så vidt jeg har hørt, går det norovirus, sier sølvvinner Moan til NTB.

Kombinertveteranen har nektet å håndhilse på folk under VM.

Blir skjermet

– Frykter du VM-smitte i den norske leiren?

– Nei, langt der ifra. Jeg gjør bare sånn, sier han og drar en buff opp over munnen.

Alle de norske VM-deltakerne bor på det samme utøverhotellet i Vierumäki.

– Vi bort tett, men ikke på samme fløy. Det handler om å være ekstremt nøye med håndhygiene. Føler han seg uvel, blir han skjermet – garantert, sier Moan.

– Det er klart at vi er redd smitte. Det er leit å høre, sier sportssjef Stuan.

– Det er verst for Forfang, men vi har flinke leger med oss. Det blir tatt riktige forholdsregler, påpeker kombinerttoppen.

Hans mannskap har ikke gjort annet enn å slite med sykdom i hele vinter.

– Jeg blitt rene hobbydoktoren i vinter. Når du er i dytten, går alt bra. Se på det tyske laget i kombinert. Ingen har vært syke i vinter der så vidt jeg vet, mens alle våre har vært ute. Er vi så pinglete? Eller er det immunforsvaret vårt som er så svakt?

Desinfiserer alt

Nå blir det VM i Antibac for fullt.

– Nå blir det ekstra tiltak. Vi har aldri brukt så mye sprit som nå, heldigvis er det til utvortes bruk. Vi desinfiserer både på vei ut og inn av kjøkken og alt. Nå blir det enda mer av det, påpeker Stuan.

Andreas Stjernen måtte steppe inn i mikskonkurransen kort tid før rennstart.

– Johann følte seg uvel. Han har vært til medisinsk sjekk og er på vei tilbake på hotellet. Vi vet ikke hva som feiler ham, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

PS! Det norske kombinertlaget var aldri nær å ta igjen Tyskland i søndagens lagkonkurranse.

– Sølv måtte vi ta, sa jeg etter hoppingen. Sølv tok vi, men ikke mer enn det. Jeg er veldig imponert over tyskerne. Jeg sa at vi stilte med at godt langrennslag, men de stiller med et enda bedre kombinertlag. Vi får leve godt med denne sølvmedaljen. Nå er vi ordentlig i gang. Vi må heves oss til storbakken, sier Stuan.

