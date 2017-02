Stjernen følte seg som en ”Nissen på låven”

Nevnte Leikvoll ble stemt ut og inn igjen av humorserien i et rasende tempo, og litt slik var det med Stjernen og mixedkonkurransen også.

Først ble han stemt ut av laget som skulle delta, men så ble Johann André Forfang syk, og da måtte han inn igjen.

Også i det i et rasende tempo.

Hektisk tur

Stjernen fikk beskjed om at han måtte delta rett før prøveomgangen startet søndag ettermiddag.

– Jeg fikk en telefon fra Alex (Alexander Stöckl) at jeg snarest måtte komme meg tilbake igjen til Lahti og bakken. Beskjeden kom vel rett før prøveomgangen startet, så det var vel en time før rennet startet. Og jeg rakk å komme meg hit da.

– Det ble en hektisk oppladning?

– Det første jeg måtte finne ut var om alt utstyret var med, det var kaos. Men jeg fikk det med meg. Tom (Hilde) og Robert (Johansson) fikk lånt seg bil og kjørt meg hit, så på veien fikk jeg slappet av fint.

Rent hoppmessig endte det med to middels hopp på 91,5 og 91 meter på Norges ankermann.

– Det så ikke ut som om det preget meg veldig hoppmessig. Jeg følte faktisk at det var hakket bedre enn i det individuelle rennet, men jeg skulle gjerne ha gjort det enda bedre.

Smitte?

– Du er rene superreserven?

– Jeg følte meg litt som Bent Leikvoll da jeg kom hit, men noen superreserve var jeg ikke. Mer som en reserve.

– Hva nå? Frykter du at du kan bli smittet av Forfang?

– Nei, det håper jeg ikke. Jeg deler nå rom med ham, så jeg får høre med ham hvordan det går når jeg er tilbake i kveld. Jeg tror det skal gå fint.

Stjernen konstaterte at hoppingen ble som den ble for Norges del. Mens det ble sølv i Falun for to år siden, var det langt opp til teten denne gangen.

– Vi er ikke fornøyd med å bli nummer fem, men det var kanskje ikke mye annet å vente. Vi prøver det vi har, men det er ikke godt nok.

(©NTB)