Stavanger ble seriemester uten å spille

Lørenskog måtte ta tre poeng i søndagens kamp for å bevare spenningen før siste serierunde. Det var ikke Romerike-laget i nærheten av å klare.

Dermed ble Stavanger Oilers kronet til seriemester for fjerde gang i klubbens historie uten selv å være i aksjon. Rogalendingene knuste Kongsvinger 6-2 lørdag.

Stavanger-laget topper tabellen med 94 poeng mot Lørenskogs 89 før avslutningsrunden spilles tirsdag.

Oilers-angriper Henrik Medhus sier til Rogalands Avis at han fikk nyheten om seriegullet da han var opptatt med søndagsmiddagen.

– Jeg fikk det med torsk og fastelavnsbollene. For å være ærlig spiller det ingen rolle hvordan det skjer. Vi har jobbet hardt for dette hele sesongen og tar det. Egentlig er det like greit at vi slapp den finalen mot VIF på tirsdag.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble det ingen gullfest søndag kveld. Serietittelen skal først feires etter Oilers hjemmekamp mot Vålerenga.

Slet

Lørenskog havnet bakpå etter snaut elleve minutter. Elias Bjuhr sendte Lillehammer i føringen på en puck fra Joachim Jensen. Sju minutter senere utlignet Jason Krog, men nærmere kom ikke bortelaget.

I midtperioden la Dag-Morten Wehn på til både 2-1 og 3-1, mens Simen Rønold scoret Lillehammers fjerde for kvelden 18 sekunder ut i tredje periode.

Steffen Thoresen reduserte for Lørenskog, men scoringen kom for sent. Helt på tampen tok gjestene ut målvakten, og dermed kunne Troy Rutkowski og Emil Nyhus sikre Lillehammer en pen 6-2-seier.

Stjernen slo VIF

Vålerenga hadde muligheten til å få et tre poengs forsprang på Storhamar i kampen om tredjeplassen, men borte mot Stjernen ble det et sviende 0-3-tap. Dermed er Oslo-laget fortsatt nummer fire på tabellen.

Lasse Fjeldstad, Dan-Fredrik Nygård og Philip Rondahl scoret målene for Stjernen.

Femteplasserte Frisk Asker tok sin andre strake seier ved å banke Manglerud Star klart 6-2.

Slik ser avslutningsrunden ut tirsdag: Frisk Asker – Lillehammer, Lørenskog – Stjernen, Sparta Sarpsborg – Manglerud Star, Stavanger – Vålerenga og Storhamar – Kongsvinger.