Norge hjelpeløse i mikskonkurransen

Norges lag i mikskonkurransen besto i utgangspunktet av Silje Opseth, Daniel-André Tande, Maren Lundby og Johann André Forfang. Sistnevnte ble imidlertid syk og ble erstattet på kort varsel av Andreas Stjernen.

Svake hopp i første omgang sørget for at Norge var nummer fem før finaleomgangen. Tyskland ledet foran Østerrike og Japan.

Opseth mislyktes totalt i finaleomgangen og knuste alle norske medaljehåp med et hopp på 67,5 meter, men bedring fra Tande og Lundby, samt et ok hopp av Stjernen, sikret femteplassen.

– Jeg visste det kunne bli brutalt, men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle hoppe så dårlig, sa 17 år gamle Opseth til NTB.

Opseths feil kostet ikke Norge medalje. Over 100 poeng skilte opp til Japan på bronseplass. Nordmennene var aldri nær VM-gull.

– Det hadde vært verre (om gullet glapp), men det er kjedelig uansett.

Topp tre holdt seg som i første omgang, og Tyskland forsvarte gullet. Østerrike tok sølv, mens Japan tok bronse.

– Kokte

17 år gamle Opseth var først ut og landet på 80,5 meter i første omgang. Det holdt til åttendeplass etter første gruppe. Tyskland var i ledelsen, som de var gjennom hele konkurransen. I andre omgang feilet førstereishopperen og strakte seg kun til 67,5 meter.

– Det kokte litt rett og slett. Jeg er sur på meg selv, sa Opseth til NRK.

Tande viste bedring i VM-bakken. Kongsberg-hopperen strakte seg til 91 meter i første omgang, men la på til 95 meter i den siste omgangen.

– For min del var det en positiv dag, sa Tande til NRK.

Bedring

Lundby klarte ikke gjøre det særlig mye bedre, men 90,5 meter og 93,5 sørget for at Norge var nummer fem før Stjernen skulle hoppe for andre gang.

– Jeg synes det var bedre i andre omgang. Første omgang var ikke like bra, men helt middels fornøyd, sa Lundby til NRK.

Stjernen noterte seg for 91,5 meter i første omgang, og kom ikke lenger enn 91 meter i den andre omgangen, men femteplassen var trygg.

– Prestasjonene mine var helt ok. Jeg prøver det jeg kan, men får det ikke helt til, sa Stjernen til NRK.

