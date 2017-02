Lorentzen tok sølv i sprint-VM på skøyter

Ikke siden Roger Strøm i 1997 (sølv) har Norge tatt medalje under et sprint-VM.

– Det ble sølv. Det er helt fantastisk. Det er ubeskrivelig egentlig. Det her betyr utrolig mye og det smaker vanvittig godt, sa Lorentzen til NRK.

Lorentzen luktet på gullet etter den avsluttende 1000 meteren, men Kai Verbij holdt unna med knappe 22 hundredeler. Kjeld Nuis, som vant avslutningsdistansen, ble nummer tre.

– Det var vanvittig. For en skøyteløper han er. Han lå på sykesenga for et år siden, men har hatt en fantastisk reise, sa NRK-ekspert Even Wetten.

Lorentzen ble nummer tre på sin favorittdistanse søndag med 1.07,38.

Nordmannen ble nummer ti på søndagens 500 meter med tiden 34,62. Ronald Mulder vant på 34,08, mens Roman Kretsj ble nummer to, 0,13 sekunder bak.

Espen Aarnes Hvammen ble nummer 15 på distansen etter å ha gått på 34,77. På 1000 meteren ble han nummer 19 med 1.09,03. Han ble nummer 17 sammenlagt.

Bøkko nummer fem

Hege Bøkko endte til slutt som nummer fem i sprint-VM etter den avsluttende 1000 meteren. Den norske jenta gikk på 1.14,04 på den siste distansen.

– Meget imponerende, sa NRK-kommentator Carl Andreas Wold.

Japanske Kai Kodaira tok gull i sprint-VM, mens Heather Bergsma tok sølvet. Jorien ter Mors ble nummer tre i sammendraget. Bergsma var best på den avsluttende 1000 meteren.

Svakere 500 meter

Bøkko gikk en svakere 500 meter søndag da hun ble nummer ti med tiden 37,88. Lørdag satte den norske jenta norsk rekord med tiden 37,43 på samme distanse.

– Et lite tilbakeslag, meldte Wold.

– Hun legger igjen nesten to tideler i åpningen og tre tideler på runden, sa Wetten.

Søndagens 500 meter ble, i likhet med lørdagens løp, vunnet av japanske Kodaira. Karolina Erbanová tok andreplassen, mens Maki Tsuji ble nummer tre.

Martine Ripsrud brukte 38,48 på 500 meteren. Det holdt til 18.-plass. Ripsrud ble nummer 24 på den avsluttende 1000 meteren med 1.17,08.

(©NTB)