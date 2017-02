Bråthen: – Viktig læring for Silje

Ungjenta var på gråten etter at hun gjorde et mislykket hopp på bare 67,5 meter i finaleomgangen. Norge endte til slutt på femteplass.

Opseth hoppet 80,5 meter i første omgang. Bråthen angrer ikke på at hun fikk muligheten i den finske normalbakken søndag.

– Jeg tenker at det er læring dette også. Det ble en ilddåp og en veldig tøff opplevelse for henne. Verden raste sammen et lite øyeblikk, men jeg har sett mye eldre og mer etablerte hoppere få nøyaktig samme reaksjon, sier Bråthen til NTB og fortsetter:

– Det er en del av det å ønske å bli verdens beste i noe. Det er opp- og nedturer. Vi var forberedt på at dette kunne skje. Silje er veldig skuffet over seg selv. Det var en klassisk juniorfeil.

(©NTB)