Stavanger svært nær seriegullet

Allerede søndag kan rogalendingene feire seriegull om Lørenskog ikke tar alle tre poengene borte mot Lillehammer. Stavanger står med 94 poeng før siste serierunde, mens Lørenskog har 89 med to kamper igjen å spille. Ved poenglikhet vinner Oilers på innbyrdes oppgjør

Lørdag tok det ikke lang tid før Dan Kissel ga serielederen ledelsen hjemme mot Kongsvinger. Han scoret på en puck fra Mark Van Guilder etter litt over tre minutter.

Gjestene slo tilbake ved Daniel Tranavsky like etter, men som vanlig ble gleden kortvarig for hedmarkingene. Daniel Rokseth, Kissel og Tommy Kristiansen sørget for at det sto 4-1 etter første periode.

Van Guilder la på til 5-1 få minutter ut i midtperioden. Kongsvinger forsøkte å pynte på resultatet da Preben Birkefot scoret gjestenes annet mål for kvelden. Oilers og Van Guilder var imidlertid ikke ferdigscoret. Ti minutter før slutt gjorde amerikaneren 6-2, som også ble sluttresultatet.

Stavanger Oilers møter Vålerenga i egen storstue i siste seriekamp tirsdag.

Nytt Sparta-tap

Storhamar reiste hjem fra Østfold med 3-2-seier etter møtet med formsvake Sparta Sarpsborg.

Hjemmelaget utlignet to ganger, men klarte ikke å svare da Erik de la Rose scoret det som ble vinnermålet fire minutter før slutt.

Alexander Reichenberg tok Storhamar opp i 1-0 etter bare ett halvannet minutt. Stillingen holdt seg helt til Niklas Roest utlignet på tampen av midtperioden.

Hektisk slutt

Det ble en målrik avslutning på kampen. Jørgen Langdalen tok Storhamar tilbake i føringen tolv minutter før slutt, men vertene ga ikke opp. Et halvt minutt senere sto det 2-2 etter en scoring fra Markus Gerbrandt.

Men det var bortelaget fra Hedmark som til slutt skulle få med seg alle poengene.

Det var Storhamars fjerde strake seier. Laget hadde en tung start på sesongen, men ligger nå på tredjeplass med 73 poeng før siste serierunde. Vålerenga er à poeng og går forbi om Oslo-klubben tar poeng mot Lillehammer søndag.

For Sparta Sarpsborg var det lagets tredje strake tap. Østfoldingene ligger på åttendeplass, men er allerede sikret deltakelse i NM-sluttspillet.

(©NTB)