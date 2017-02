Sju strake for Juventus

Det var Torino-klubbens sjuende strake trepoenger i Serie A. Juventus har kun avgitt tolv poeng på 26 kamper.

Mot Empoli var det lite som skjedde før gjestenes polske keeper Lukasz Skorupski var uheldig og scoret selvmål. Det skjedde etter at Mario Mandzukic hadde stanget ballen på undersiden av tverrliggeren. Ballen gikk deretter via keeper og over målstreken.

Ti poeng

Alex Sandro doblet til 2-0 etter 65 minutters spill. Derfra og ut kontrollerte Juventus inn nok en seier.

Juventus topper tabellen ti poeng foran Roma, som møter Inter til storkamp i Milano søndag.

Tidligere lørdag gikk serietreer Napoli på et sjokktap da Atalanta reiste hjem med en knallsterk 2-0-seier. Mattia Caldara, som er utleid fra Juventus, scoret begge målene.

Vant med ti mann

Etter en halvtimes spill kom forsvarsspilleren på scoringslista for første gang, og med 20 minutter igjen av kampen satt mål nummer to.

Seieren ble ikke mindre imponerende av at gjestene spilte de siste 23 minuttene med en mann mindre etter en utvisning.

Napoli er fortsatt nummer tre i Serie A, men laget har kun ett poeng ned til lørdagens motstander Atalanta, som klatret til fjerdeplass.

