Nesten bare lekser og hopping for Silje (17)

Holeværingen-jenta ble nummer 31 i fredagens VM-renn i Lahti. 17-åringen var stolt over å ha tatt seg til finaleomgangen.

–Jeg er fornøyd med VM-debuten, selv om det ikke var helt klaff i 2. omgang. Jeg prøver bare å glemme det hoppet. Det var en positiv opptur denne sesongen. Jeg tok ut sesongbeste i VM, og det er jeg storfornøyd med, sier Opseth til NTB.

Hun har en 18.-plass i verdenscupen som bestenotering. 83 meter i 1. omgang holdt til 29.-plass. Da spilte det ikke så stor rolle for talentet at det bare ble 79 meter finaleomgangen og sisteplass blant dem som hoppet to ganger.

–Jeg var superglad da jeg fikk høre at det akkurat gikk. Da fikk jeg endelig bikket marginene i min favør etter mye stang ut tidligere, sa Buskerud-jenta.

Opseth imponerte veldig i sommer, men fikk problemer med formen da snøen kom. Nå er motgangen glemt.

Det ble ikke all verden med lekser fredag kveld. Den målbevisste jenta har jobbet med skoleoppgavene under hele VM.

–Det er bare positivt å koble av med andre ting. Det er ikke lurt bare å tenke på skihopping hele tiden. Da graver jeg meg bare ned i for mye teknikk og tenking. Å tenke litt på lekser og skolearbeid innimellom er bare positivt, hevder den 17 år gamle VM-debutanten, som står uten verdenscuppoeng denne sesongen.

–Hva gjør du når du ikke gjør lekser eller hopper på ski?

–Det er stort sett det det går i. Jeg har jo venner som jeg er med, men de driver også med skihopping. Det blir mye trening og lekser, sier Opseth og smiler.

Med kart og kompass

Maren Lundby valgte hopp foran fotball. VM-fireren er svært allsidig innen idrett. Det samme gjelder Silje Opseth.

–Det er andre ting. Jeg kunne holdt på med orientering. Jeg har holdt på med det helt siden jeg var fem dager gammel, da var jeg med foreldrene mine på løp, forteller hun.

–Men det er blitt mindre de siste årene, nå som skihopping har tatt over livet mitt. Det har vært mye av det opp gjennom. Jeg har også drevet med langrenn, sier den sporty jenta.

Det var langt verre å svare på hva hun gjør når hun "skeier ut".

–Du kan si at jeg skeier ut med litt langrenn og orientering, ler den ambisiøse VM-debutanten.

Imponerte landslagssjefen

Landslagstrener Christian Meyer er full av ros.

–Det er veldig positivt med den utviklingen hun har hatt under VM. Hun har vært med oss gjennom hele ressursperioden i sommer og høst. Det har vært mye bra, men Silje hadde litt "dipp" i vinter. Det begynner å ligne litt mer nå, sier han.

–Førstehoppet i rennet var meget positivt, men det ble litt høyere skuldrer i finaleomgangen. Det er veldig gledelig å se sesongbeste i VM. Hun er en jente for fremtiden. Hun har en 18.-plass i verdenscup her i denne bakken i fjor. Da var hun fire og ni på trening. Hun har noe som det går an å bygge på. Det er kjempespennende, sier Meyer.

Han vil ikke garantere hopperen fra Holeværingen plass i lagkonkurransen for blandet lag.

–Hun la inn en god søknad, men jeg har ikke bestemt meg. Maren er imidlertid ganske sikker, sier en hemmelighetsfull landslagssjef.

