Johansson følte med skuffet Tande

Alvorlig sykdom har hindret 26-åringen i flere år. Plutselig hovnet ansiktet opp flere ganger. Nå er han symptomfri. Denne sesongen har Johansson fått sitt store gjennombrudd, blant annet med annenplass i Innsbruck under hoppuka.

– For min egen del føler jeg at jeg kom bra i gang med VM med fine og stabile skihopp. Jeg fikk ikke ut det aller beste da det telte i dag. Det er litt kjedelig, men ingen hadde trodd at jeg skulle være blant de fire beste norske hopperne i liten bakke for ett eller to år siden, sier Johansson til NTB.

Han omtaler gjennombruddet denne sesongen som en «stor personlig seier».

– Jeg må ta med meg den fremgangen og bygge videre på den til vi kommer over i storbakken, sier Johansson.

Vil være mer nøye

Der lover Johansson bedring. Fem ganger har han vært nummer ti eller bedre i vinter.

– Der skal jeg få ut enda bedre skihopp. Jeg skal være litt mer nøye og ikke bli høy med rumpa i tilløpet som jeg ble i 1. omgang her, sier Johansson.

– Da kan alt skje, sier Vingnes-gutten.

Den norske laginnsatsen var helt middels i Lahti lørdag kveld. Johann André Forfang ble bestemann på sjuendeplass, men langt unna gullet.

Daniel-André Tande ble nummer 15, mens Andreas Stjernen fulgte på plassen bak Johansson.

– Vi skulle så klart hatt en helt der oppe, men samtidig må vi ta med oss at laginnsatsen begynner å komme seg, sier Johansson.

Føler med Tande

Den norske hoppsesongen har vært svak om en ser bort ifra verdenscuptreer Tande prestasjoner og Johanssons annenplass i det vindamputerte rennet i Innsbruck.

Johansson følte med Tande etter nedturen i VM-bakken, hvor Tande fikk sin neste dårligste plassering i vinter.

– Det er kjedelig. Vi vet at Daniel på sitt beste er god nok til å vinne. Jeg forstår at han er skuffet i dag. Kjenner jeg han rett, går det fort over og han retter øynene over på det som skjer i mikskonkurransen og ikke minst storbakkerennet, sa Johansson.

Selv får han fri søndag, mens Forfang og Tande skal i aksjon i mikskonkurransen sammen med Silje Opseth og Maren Lundby.

(©NTB)