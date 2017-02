Forfang på 7.-plass best av de norske VM-hopperne

Sølvet gikk til tyske Andreas Wellinger, mens lagkamerat Markus Eisenbichler tok bronsen.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var skuffet over at de norske hopperne ikke klarte å ta ut sitt beste under første omgang. Før finaleomgangen var Forfang best av de fire norske på delt 12.-plass.

I finaleomgangen gikk det bedre for nordmennene. Forfang strakte seg til 98,5 meter, og gikk dermed inn i en foreløpig ledelse.

Ledelsen holdt helt til polske Maciej Kot hoppet 95 meter, før Eisenbichler skjøv nordmannen ned til tredjeplass etter et kjempehopp på 100,5 meter.

Fulgte opp

Da gjensto fortsatt fem hoppere, og Andreas Wellinger sørget for dobbelt tysk i teten da han gikk inn foran Eisenbichler med et hopp på 100 meter. Østerrikske Stefan Kraft ledet etter første omgang, og han fulgte opp med 98 meter i finaleomgangen. Det holdt til seier.

– Jeg var veldig nervøs. Jeg er kjempelykkelig, sa gullvinneren etter rennet.

Først ut av de norske i finaleomgangen var Daniel-André Tande. Han lå helt nede på 19.-plass etter et hopp på 92,5 meter i første omgang, og i sitt andre hopp la han på med to meter. Det holdt til en 15.-plass for nordmannen.

– Teknisk sett kjennes det bra ut i andrehoppet, men det blir fortsatt litt for styrt, sa Tande til NRK. Nå ser han fram mot å bryne seg på storbakken på onsdag.

– Jeg har alltid vært bedre i større bakker. Det er der jeg har målet mitt om å være best også, sa Tande til NTB.

Framgang

VM-debutant Robert Johansson hoppet like langt som lagkameraten. Han gikk inn 0,9 poeng bak Tande. Dermed endte han på en 16.-plass.

– Jeg tror det var få som hadde trodd at jeg skulle komme hit for ett år siden. Jeg tar med meg stor framgang, og jeg avslutter med et bedre hopp, sa Johansson til NRK.

VM-debutanten ser i likhet til lagkamerat Tande fram til onsdagens konkurranse.

– Jeg gleder meg veldig. Det er nok en ny bakke for meg. Jo større bakkene blir, jo bedre trives jeg, fortsatte han.

Andreas Stjernen var nest best av de norske etter første omgang. I finaleomgangen hoppet han 95 meter, noe som til slutt holdt til en 17. -plass.

