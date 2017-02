Tårene trillet da Lundby rotet vekk VM-gullet

Med ledelse på 2,7 poeng før finaleomgangen kunne Lundby selv avgjøre normalbakkerennet i lett snødriv fredag ettermiddag.

Det endte med et svakt hopp på 91 meter. Ikke bare gullet røk, men også en medalje.

NTB antydet overfor 22-åringen at hun fortsatt er ung og får flere muligheter i mesterskap.

– Ja, jeg er kanskje det. Men når jeg står her, tenker jeg om det var min sjanse. Det å lede VM, kommer jeg egentlig til å gjøre det en gang til? Men jeg skal sørge for at jeg gjør det, svarte Lundby.

Fæl følelse

Hun skjønte at gullet glapp da hun ikke kom seg ned til den grønne laserstreken i bakken. Så kom ventetiden. Hvor skulle den gule søylen stoppe?

Den stoppet på tallet 4.

– Det var helt jævlig, det var det. Fjerdeplass er ingenting i et VM. Hadde det vært tredje, ville jeg sittet med en litt annen følelse, sa Lundby.

– Det er et mareritt, omtrent. Det føltes ikke noe bra å se firetallet, fortsatte VM-fireren.

Hun omtalte følelsen å stå utenfor pallen i rennet hun ledet som "stusslig". Tårene tok overhånd, og trener Christian Meyer kom etter hvert bort og ga Norges fremste hoppjente en skikkelig glem og noen godord.

– Jeg synes veldig synd på henne. Hun er en rå dame som har lagt ned en vanvittig innsats for dette. Hun gjorde et vanvittig bra førstehopp, men det ble for tidlig landing i annen omgang. Jeg skjønner at hun er skuffet, sa Meyer.

– Hun holdt på å gjøre det helt store, men vi trenger tydeligvis litt mer erfaring på dette nivået for å hamle opp med de beste i mesterskap, fortsatte hopptreneren.

Ingen festkveld

Lundby, som ble trøstet av lagvenninnene Silje Opseth og Anniken Mork på vei ut av VM-bakken, avviste at det ble en for stor påkjenning å lede VM etter 1. omgang.

– Jeg vil ikke si det er nervene, men jeg hadde bestemt meg for å gå for gullet, og det følte jeg at jeg gjorde. Jeg ville litt for mye, lød den spontane analysen.

Det som skulle bli norsk kvinnehoppings store festkveld ble i stedet en aften med depping over en mulighet som forsvant.

– Det spørs om ikke sistehoppet vil rulle opp igjen i løpet av kvelden, sa Lundby.

Hele fire ganger har hun vunnet verdenscuprenn i vinter. Ingen norsk hopper har vært i nærheten. Daniel-André Tande, som skal i aksjon lørdag, har vunnet to ganger.

Superstjernen sviktet også

Tyske Carina Vogt derimot trives i mesterskap. Hun tok sitt tredje mesterskapsgull på rad etter OL-gull i Sotsji og VM-gull i Falun.

– Hun har skjønt noe jeg ikke har skjønt ennå, medga hoppjenta fra Toten.

Kanskje var nedturen enda større for hoppjentenes store superstjerne, japanske Sara Takanashi. Hun dominerer i verdenscupen, men har aldri tatt gull i verken OL eller VM.

– Det sier litt om hvor stort VM er. Hun har 53 verdenscupseirer, men sliter med å vinne VM, sier trener Meyer.

Lundby har deltatt i fem VM. Hun har aldri vært nærmere medalje. Norges eneste medalje i kvinnehoppingen har fortsatt pioneren Anette Sagen, som tok bronse da jentene fikk være med for første gang i VM-sammenheng i Liberec i 2009.

(©NTB)