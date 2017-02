Showmannen Srour imponerte igjen

Amatørene hadde nok en gang fått tillit til å varme opp publikum før proffene slapp til i det andre proffstevnet i boksing på norsk jord på 35 år.

– 4-1 over det svenske laget som var her i kveld sier at vi har mange gode utøvere. Det er det ikke noe tvil om. At de virkelig tar det ut og presterer her på hjemmebane i Spektrum, viser hvem som bestemmer og gjør jobben sin. Det viktigste er at de gjør en god boksejobb, sa generalsekretær Erik Nilsen i Norges Bokseforbund til NTB etter at amatørene hadde satt standard.

Han var ikke i tvil om hvem som overbeviste mest av de norske seierherrene og -kvinnene.

– Hadi Srour var uten tvil den som var mest imponerende i kveld. Han hadde lave skuldrer da han gikk inn i ringen, og det er viktig i den settingen her med et sted mellom fem og sju tusen tilskuere, mente Nilsen.

Stort

– Dette er stort, noe mange kanskje ikke er helt klar over, men Srour hadde tydeligvis gjort en god jobb på forhånd og forberedt seg skikkelig. Det gjorde seg utslag i boksingen hans også, fortsatte Nilsen.

Tønsberggutten tok mikrofonen og holdt en liten tale til publikum sist, den 1. oktober. Det var vellykket da, og det var like vellykket da han gjentok stuntet fredag. Ingen tvil om at tønsbergenseren er norsk amatørboksings suverene showmann.

– Det er i aller høyeste grad velkommen i norsk boksing at han også er en liten showmann. Det er rom for slikt på et stevne som dette, sa Nilsen.

Jentene kommer

I den uoffisielle landskampen stilte begge land med to jenter, og de to norske vant sine kamper. Anabelle Brun fra Horten slo Emilie Svensson, mens Patricia Martinsen var sterkere enn Elise Saulescu.

Det lover godt for kvinneboksingens framtid i Norge. Generalsekretær Nilsen ser ikke bort fra at det kan dukke opp en ny Cecilia Brækhus.

– Ja, vi hadde med gode jenter, og når du spør om vi har potensial til å få fram en ny Cecilia Brækhus om noen år, så må jeg svare ja på det. Men vi skal ikke legge skjul på at det Brækhus har gjort, har vært en lang vei fra hun var 12-13 år gammel til i dag. Nå er hun 35 og på toppen, reflekterte Nilsen.

– Det gjelder å ha stayerevne og gå alle de kampene som er nødvendig i tillegg til å gjøre den jobben Brækhus har gjort. Det kan flere norske klare, men det koster mye å bli en god bokser, både for jenter og gutter, sa Erik Nilsen til NTB.

Grans Bernard Angelo Torres bokset også godt og slo Emil Harrysson klart på poeng, mens lett tungvekteren Alexander Lyseggen Martinsen måtte gi tapt med sifrene 1-4 for Alex Bwambale.

