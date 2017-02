Lundby på sur fjerdeplass i VM

En svært skuffet Lundby kjempet med gråten da hun ble intervjuet av NRK rett etter rennet.

– Jeg hadde muligheten til å klare noe jeg har drømt om, og så gjorde jeg ikke det. Da blir jeg litt lei meg med en gang, sa hun.

Hun forklarte missen i finaleomgangen med nerver.

– Jeg tror jeg ble litt for ivrig og utålmodig inn mot hoppkanten. Det ble "litt for tynt", som vi sier, akkurat litt for lite trøkk i kanten til at det skulle ta av som i første omgang.

Lundby hoppet 99,5 meter i første omgang i Lahti og fikk 131,2 poeng etter at samtlige dommere ga henne 18 i stilpoeng. Det ga henne ledelsen 2,7 poeng foran verdenscupleder Sara Takanashi.

– Det var skikkelig godt å få til et bra hopp i det rennet her. Skikkelig digg. Da jeg kom ut av hoppet hadde jeg en helt annen energi enn tidligere, sa Lundby til NRK da.

Jevnt

I finaleomgangen sto Lundby igjen som konkurransens siste hopper og hadde muligheten til å avgjøre etter at Takanashi ikke fikk det til i sitt hopp. Det gjorde heller ikke Lundby, som falt ned på 91 meter.

Dermed endte hun 6,9 poeng bak Vogt, som hoppet seg opp fra tredjeplass og forsvarte sin VM-tittel med hopp på 98,5 og 96,5 meter.

Det ble japansk sølv og bronse. Yuki Ito overrasket med 2.-plass 2,0 poeng bak vinneren, mens Takanashi endte på tredjeplass ytterligere 1,5 poeng bak.

Maren Lundby var 3,4 poeng fra medalje i det jevne rennet.

Sesongbeste

Silje Opseth klarte å ta seg videre til finaleomgangen som nummer 29 etter å ha hoppet 83 meter. I finalen ble det 79 meter, og hun endte sist av de 31 som hoppet to ganger.

– Jeg er fornøyd med VM-debuten. Jeg hadde ikke helt klaff i annen omgang, men prøver å glemme det hoppet. Jeg tok ut sesongbeste i VM, og det er jeg fornøyd med, sa Opseth til NTB.

Anniken Mork hoppet for kort i første omgang (82 meter), og klarte ikke ta seg videre til finaleomgangen. Hun endte på 36.-plass.

