Jansrud på tredje i Kvitfjell-utforen

Jansrud sa følgende til NTB etter målgang:

– I dag tok jeg det opp et stort hakk fra gårsdagens trening. Det er lenge siden jeg har vært på pallen i utforen her. La oss håpe jeg blir nummer to. I så fall er det en veldig opptur for meg, sa Vinstra-løperen da han lå på annenplass. Det ser ut til å ende med tredjeplass. 23 løpere har vært utfor.

– Jeg hadde ikke så kontroll på utforen i går, men det var mye bedre i dag, la Jansrud til.

Vinneren Kline var to tideler foran Jansrud i mål. Mayer var bare hundredelet foran Jansrud.

– Knockout

– Han er i posisjon for en pallplass, Jansrud, sa Andreas Toft og Lars Elton Myhre i NRKs kommentatorboks etter Jansruds runde. Det fikk de rett i, selv om Jansrud så litt oppgitt ut etter målgang.

– Men dette var knockout av slovenske Bostjan Kline. Fantastisk kjøring, sa Myhre.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte offensivt ut fra startnummer to. Han kjørte mye raskere en startnummer en, Patrick Kueng fra Sveits, men det holdt ikke til en topplassering. Kilde er nummer ti når de antatt beste har kjørt.

Usikker

– Jeg vet ikke helt hvorfor det ikke gikk fortere, kanskje jeg kunne ha vært litt råere. Men jeg kom inn i ledelse med ekstremt mye. Jeg følte underveis at det var ganske bra, men det viste seg at det ikke gikk så fort, sa Kilde til NTB.

– Men det var magiske forhold nedover. Gøy å kjøre på hjemmebane, la han til.

Alpinistene måtte kjøre en litt nedkortet Kvitfjell-løype fredag. Dette grunnet kraftig vind helt på toppen.

