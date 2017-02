Urolig oppladning før Falla-show, svensk favorittfiasko 

Triumfen kom 16 år etter at øvelsen kom på programmet i verdensmesterskapet, og Tor Arne Hetland vant for Norge samme sted.

Søndag kan hun doble fangsten i lagsprinten (klassisk). Der er Norge favoritt uansett oppstilling.

– Jeg har vært veldig nervøs før dette løpet. I kvartfinalen lå jeg bak og brukte mye krefter. Min favoritt-taktikk er å gå i teten. Jeg er utrolig fornøyd og lettet. Det kan være noen ble overrasket over taktikken min. Mange mente nok at det var best å ligge bak ned den siste bakken, sier Falla.

Urolig

– Jeg sov lite natten før rennet. Jeg våknet ved tretiden og så igjen ved sekstiden. Jeg hadde også litt puls (hjertebank). Det blir nok ikke så mye søvn i natt heller, sier Falla.

USA-duoen Jessica Diggins og Kikkan Randall (ble mamma i fjor) tok sølv og bronse et lite hav bak Falla.

– Jeg var veldig i min egen boble i dagene før sprinten. Fra et møte vi hadde onsdag, husket jeg ikke noen ting. Sånn har jeg aldri vært før, sier Falla.

Hun hadde mye av sin nære familie på plass på tribunen, også kjæresten.

Solberg-skryt

Statsminister Erna Solberg tvitret rett etter målgang: "Gratulerer så mye til Maiken Caspersen Falla med et fantastisk VM-gull i sprint. For en prestasjon fra prolog til finale!"

Falla var helt overlegen. Det var 161 centimeter norsk dynamitt som harvet rundt den 1614 meter lange løypa i finalen.

Hun gikk rett til tet, holdt farten opp, rykket i den første motbakken og stakk fra. Oppløpet ble en defilering.

– Det Maiken gjør i finalen er noe man knapt har sett i et mesterskap før. Hun fikk meter på meter på meter. Jeg skulle likt å se de løperne som kunne gått fra henne i dag, sier landslagstrener Roar Hjelmeset til NTB.

Nilsson-miss

Stina Nilsson var den store, store favoritten, men hun kjørte inn i en russisk konkurrent (Natalia Matvejeva) i semifinalen og gravde sin egen grav med det. Det var en klønete manøver av Nilsson.

– Jeg må jo være glad de ikke tok også meg med i fallet. Jeg så at de falt, men tenkte ikke så mye på det. Jeg tenkte på meg selv. Jeg skjønte at det kunne være et farlig sted i neste heat. Stina er tøff mentalt, og hun kommer tilbake, sier Falla.

Falla ble OL-mester i den samme øvelsen i Sotsji for tre år siden.

Hun var også helt enerådende i verdenscupen sprint forrige sesong. Da vant Falla åtte løp. Denne vinteren har Stina Nilsson overtatt tronen, men den svenske jenta falt blytungt på VMs første dag.

Alene

Falla var eneste norske i finalen etter at både Heidi Weng (semifinalen), Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Kathrine Harsem (alle i kvartfinalen) ble slått ut før det store slaget.

Men enden var god og norsk. Det endte i Norges 90. gullmedalje i VM- og OL-langrenn siden 1990.

Falla får sitt gull under en seremoni i Lahti sentrum fredag.

(©NTB)