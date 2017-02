Ski-VM: Silje (17) rett på hotell for lekselesing

17-åringen fra Holeværingen har hoppet inn i ski-VM i Lahti med et stort smil. Og smilet ble ikke noe mindre etter 83 meter og 23.-plass i torsdagens kvalifisering. Hun snek seg også inn foran lagvenninnen Anniken Mork. De to kjemper en knallhard kamp om plassen i mikskonkurransen.

– Jeg er fornøyd. En grei start, selv om jeg vet at jeg kan hoppe bedre på ski. Jeg skal snu om litt til i morgen og satser på at det blir enda bedre. Et delmål er nådd, og det gir inspirasjon til å fortsette arbeidet, sier Opseth til NTB.

Matte på programmet

Hun sitter fortsatt på skolebenken. Etter kvaliken bar det tilbake til utøverlandsbyen i Vierumäki.

– Jeg har litt skole jeg må jobbe med, selv om jeg er på VM. Det er greit å koble av med litt lekser iblant. Det blir litt matte i kveld, som jeg må jobbe med, sier Opseth.

– 19, 19,5, 20?

– He he, det hadde ikke vært så dumt, ler Hole-jenta.

Hun har tidligere vært med i junior-VM. Det kan komme godt med når VM-nervene blir med ut på bommen.

– Jeg kjenner at nervene er der. Det gjør jeg. Det er et litt annet spenningsnivå enn på trening. Jeg tror bare det er positivt, så lenge jeg spenningsnivået drar meg lenger ned i bakken. Jeg fikk det bra til under kvalifiseringen, smiler hopptalentet.

Og ikke tro at 17-åringen bare skal sitte med pluss og minus på hotellrommet.

– Jeg skal sitte litt med telefonen også, innrømmer Opseth.

Vrien å unngå

Hun imponerte på plass i fjor sommer, men har trøblet litt mer etter at snøen kom. Nå peker formpilen rett oppover.

– Jeg får mer tak i beina mine på kanten. Jeg har funnet en mer stabil sittestilling. Fra den posisjonen er det lettere å legge igjen mer kraft på kanten, og da får jeg mer kontroll over skia i svevfasen. Det er snakk om bitte små detaljer, men det utgjør stor forskjell i bakken, forteller Opseth.

Hun måtte gjennom intervjuer med både NRK, TV 2 og alle de store norske avisene før hun kunne gyve løs på lekselesingen.

3,5 skilte ned til Mork. Det betyr at hun setter press på hoppledelsen før uttaket til mikskonkurransen søndag.

– Det blir ikke lett å unngå meg. Jeg sa det i går og jeg sier det igjen, jeg skal ikke gi meg lett. Anniken er fortsatt sterk, men jeg er på vei oppover og håper å kare meg til plassen, sier Opseth.

Tre norske jenter kom seg med i fredagens individuelle renn. Mork og Opseth via kvalifisering, mens gullhåpet Maren Lundby var forhåndskvalifisert. Lundby imponerte ikke nevneverdig torsdag.

