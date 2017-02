Folk forsvant før hoppjentene kom

Kontrastene er store i Lahti. Interessen rundt Daniel-André Tande er enorm. Alle vil ha en bit av Kongsberg-hopperen.

23-åringen har vunnet to verdenscuprenn i vinter. Han blir knust av Maren Lundby. Toten-jenta har dobbelt så mange VC-seirer denne sesongen.

– Det er helt sikkert rettferdig, man får som fortjent. Jeg har ikke noe godt svar på det, men vi er vel kjedelige å se på, sier Lundby ironisk til NTB.

– Og når det ikke holder å vinne?

– Da begynner det å bli vanskelig, men vi får ikke gjort noe med det. Jeg merker at interessen blir større. Det gir et oppsving over tid. Vi har litt mer fokus enn vi har opplevd før, selv om det ikke er fullt kjør, sier Lundby.

22-åringen tror det ligger stort potensial i kvinnehopping, bare de slipper til i de store bakkene. I Lahti-VM må Lundby og lagvenninnene nøye seg med å konkurrere i normalbakken.

– Jeg tror det er uante muligheter. Det er kult at det er såpass interesse. Jeg tror damehopping har et enormt potensial. Husk at vi bare hopper i 90-metersbakken og ikke får vist oss fram fra vår beste side i store bakker. Vi må hoppe lenger, mener Bøverbru-jenta.

Hun er gullkandidat i fredagens individuelle renn. Lundby mener nivået på damesiden aldri har vært høyere.

– Det er mange om beinet akkurat nå. Det er ikke bare å hente medaljen. Det har aldri vært en tøffere VM-konkurranse, sier verdenscuptreeren.

Mork reagerer

Hun er enslig norsk svale i verdenstoppen. Anniken Mork har vært selskap i flere renn i vinter. Ready-hopperen har hanket inn 17 verdenscuppoeng.

– Det er urettferdig. Det hadde vært gøy om det var full sal her. Vi andre må også komme oss i toppen og skape et godt produkt av jenteskihopp og gjøre det mer spennende å se på, mener Mork.

Hun reagerer på at Lundbys fire seirer i vinter ikke er nok til å skape større interesse.

– Akkurat det er utfordrende, at det ikke er nok å vinne. Vi må gjøre det bra i bakken, og være åpne og lette å prate med og inspirere folk rundt oss, fortsetter Mork.

Fryktet null spørsmål

NTB er kjent med at landslagsledelsen var redd for at ingen skulle stille spørsmål da jentene hadde sin direktesendte pressekonferanse i Lahti onsdag.

Nå ble det stilt en rekke spørsmål, selv om hoppjentene fortsatt må finne seg i å være i skyggen av Tande og co.

– Det er litt skuffende. Jeg skulle gjerne sett at det flere på våre pressekonferanser, men det er vel ulike årsaker til at folk ikke velger å komme opp, sier 17 år gamle Silje Opseth – spådd som den neste store norske kvinnehopperen.

– Det er bra at noen møter opp. Vi kunne jo kommet til en tom sal i dag, og det hadde vært enda mer skuffende, fortsetter Holeværingen-hopperen overfor NTB.

Hun tror skiflyging og flere konkurranser må til for å løfte jentene ut av skyggen.

– Forhåpentlig om ikke altfor lang tid. Jeg har veldig lyst til å sette utfor i Vikersund. Nivået på damehoppingen har hevet seg veldig bare på et par år. Jeg håper virkelig vi får ha VM i stor bakke og skiflyging etter hvert.

Får Tande-støtte

Daniel-André Tande føler med jentene.

– Det er litt synd, men det viser at sporten ikke har vokst så mye at den blir like stor som herrehoppingen. Det vil ta noen år, men det er en sport som vokser veldig og blir mer og mer populær.

– Det at vi har Maren som tar seier etter seier og pallplass etter pallplass, hjelper på populariteten hjemme i Norge. Jeg håper det gjør at prosessen går litt fortere, sier Tande – som selv ble slått av Lundby i yngre år.

(©NTB)