Innbytterne avgjorde for Juventus

Porto ble redusert til 10 mann tidlig, men forsvarte seg godt i hjemmekampen mot Juventus. Alex Telles gjorde jobben svært vanskelig for sitt portugisiske lag etter 27 minutter.

Etter å ha pådratt seg et soleklart gult kort da han stemplet Juan Cuadrado bakfra, gikk han altfor tøft til og var i tillegg for sent ute i en duell med Stephan Lichtsteiner et drøyt minutt senere.

Dommer Felix Brych gjorde det eneste riktige og viste Porto-spilleren av banen. De to gule kortene kom med 73 sekunders mellomrom.

Innbytterne sentrale

Resten av kampen gikk med til å forsvare seg for vertene, og det gjorde de til tider med bravur fram til det 72. minutt. Da satte Marko Pjaca, som nettopp hadde kommet på banen for Juventus, inn 1-0.

Kun minuttet etter doblet Dani Alves, også han nærmest rett fra innbytterbenken, til 2-0 etter innlegg fra Alex Sandro.

– Vi slo til da Porto begynte å bli trøtte, akkurat slik treneren hadde bedt oss om. Han sa at vi skulle holde oss rolige og vente på det rette øyeblikket, for han var sikker på at det ville komme, sa Juventus-spiller Miralem Pjanic.

Tidligere hadde gjestene fra Torino slitt med å skape det helt store mot et godt organisert hjemmelag.

Stolpeskudd

Paulo Dybala kom nærmest før scoringene da han i første omgang smelte et skudd i stolpen.

Kampen i kampen var mellom keepergigantene Iker Casillas og Gianluigi Buffon. Sistnevnte hadde en rolig dag på jobben uten å bli satt på de store prøvene, mens Iker Casillas vartet opp med en glimrende reaksjonsredning i første omgang da Gonzalo Higuaín avsluttet.

Forsøket gikk via en Porto-spiller og mot Casillas' nærmeste hjørne, men Spanias tidligere landslagsmålvakt reagerte lynraskt og slo ballen til corner.

