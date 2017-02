Ineffektive europaligakonger i mesterligatrøbbel

Sevilla har vunnet europaligaen de tre siste årene, men har aldri tatt seg videre fra mesterligaens åttedelsfinale. Klasseforskjellen som åpenbarte seg mellom lagene i onsdagens hjemmekamp vitner om at den barrieren bør brytes i år.

Likevel kan sjansesløsingen bli kostbar. Sevilla burde ledet mye mer enn 2-0 da Vardy omsatte Leicesters første sjanse i scoring i det 73. minutt.

– Det føles litt rart etter et tap, men vi er meget tilfredse. Det viktigste er at vi scoret et bortemål. Det gjør at det blir en spennende kamp hjemme. Vi har alle sjanser, sa Kasper Schmeichel til dansk Viasat.

Det var hans strålende redninger som holdt gjestene inne i kampen. Dansken hadde aldri sluppet inn et mesterligamål før onsdag, men selv ikke han kunne frede målet mot overmakten.

Han gjorde det lenger enn noen kunne forlange, og tok blant annet et straffespark fra Joaquín Correa i fast grep i første omgang, men i det 25. minutt var han sjanseløs.

Perfekt innlegg

Hjemmelagets offensive venstreback Sergio Escudero gjenvant ballen høyt på banen og satte opp Samir Nasri for et raid i feltet. Så fikk han ballen igjen og slo et helt fantastisk innlegg som skrudde rett på pannen til Pablo Sarabia.

Christian Fuchs feilet totalt da han prøvde å hoppe opp for å klarere, og Sarabia stanget ballen stolpe-inn i lengste hjørne.

Den engelske seriemesteren så ut som det Leicester er i år, et bunnlag i Premier League. Vertene så ut som det Sevilla er, et topplag i La Liga. Ute på banen var det rått parti.

Leicester-kaptein Wes Morgan var en okse i en porselensbutikk da han meide ned Correa etter at Sevilla-spilleren danset rundt ham i feltet. Heldigvis for Leicester fortsatte den dårlige straffeskytingen i mesterligaen. Skuddet var svakt, og etter 40 mesterligastraffer denne sesongen har fortsatt bare 24 gått i mål.

Lynnedslag

Correa skulle likevel ikke gå målløs av banen. I det 62. minutt tok Stevan Jovetic ned en langpasning og dro på seg tre Leicester-forsvarere. Han holdt på ballen og dyttet den til en helt fri Correa, som fyrte den i mål.

Schmeichel, som holdt nullen i alle de fire mesterligakampene han spilte i gruppespillet, var sjanseløs igjen.

Hadde det ikke vært for alle danskens redninger, kunne det stått 5-0 eller mer til et hjemmelag som var best i alt unntatt keeperspill. Men i det 73. minutt slo lynet plutselig ned på motsatt side av banen. Danny Drinkwater ble spilt fram av Demarai Gray og slo et perfekt innlegg som Vardy fikk foten på inne i feltet. Dermed sto det 2-1, og det betyr at en 1-0-seier i returkampen vil sende Claudio Ranieris menn videre.

– I første omgang virket spillerne litt redde. Ingen ville ha ballen. Men mot slutten viste vi vårt store hjerte. Sevilla er fortsatt favoritt, men nå er returkampen åpen, sa Ranieri.

(©NTB)