Budapest trekker OL-søknad

Det skjedde etter at en underskriftskampanje skaffet nok signaturer til å tvinge fram en folkeavstemning om Budapests søknad.

– Budapest vil formelt be byrådet om å trekke Ungarns kandidatur i samråd med regjeringen, sa borgermester Istvan Tarlos ifølge nyhetsbyrået MTI.

Han uttalte seg etter et møte med statsminister Viktor Orbán.

Budapests beslutning om å trekke seg gjør at kampen om OL i 2024 står mellom Paris og Los Angeles. Den internasjonale olympiske komité (IOC) avgjør vinneren 13. september.

IOC-president uttalte nylig at han stilte seg positiv til antydninger om at det vil være et smart trekk å fordele to OL i september: Paris eller Los Angeles får lekene i 2024, og den andre får dem i 2028.

– Jeg liker at folk snakker slik om tildelingsprosessen. Det viser at folk bryr seg, og det setter vi pris på, sa Bach til AP.

– Kanskje kan det gi oss noen gode ideer.

Søkeprosessen for 2028 er ikke formelt innledet.

(©NTB)