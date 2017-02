Wenger imponert over Sutton

"The Gunners" hadde få problemer med å avansere til kvartfinalen i FA-cupen etter 2-0 borte mot Sutton, men stilte likevel et sterkt lag og kom seg unna med kun en tomålsseier.

Manager Arsène Wenger erkjente at kampen handlet om å gjøre jobben, men skrøt samtidig av Sutton og omtalte laget som forbløffende.

– De er på nivå fem hvor de ligger på 17.-plass. Jeg ble overrasket over tempoet deres og at de holdt det gående hele kampen. Sammenlignet med for 20 år siden er disse lagene langt bedre trent, sa Wenger og la til:

– Tidligere så hadde lag kollapset 20 minutter før slutt.

Arsenal får en overkommelig vei til semifinalen i den tradisjonsrike i klubben. I kvartfinalen venter nemlig Lincoln City, også det et lag fra femte nivå og utenfor det engelske ligasystemet.

