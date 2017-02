Svenskene håper på nytt medaljeregn i Lahti

Både Nilsson og Kalla har vist storform den siste tiden, men den svenske landslagssjefen Rikard Grip tror det blir tøft å toppe VM på hjemmebane for to år siden.

– Det er umulig for oss å si om vi kan slå det nå. Vi hadde et fantastisk mesterskap i Falun og fikk med oss mange medaljer. Vi hadde et par løpere som var i utrolig god form. Vi får se hvor langt det rekker denne gangen, sier Grip.

Stina Nilsson er helt klart Sveriges største individuelle gullhåp i den innledende sprinten torsdag, mens Kalla har tatt medaljer i hvert eneste mesterskap siden 2009. Helgens løp i Otepää, hvor Nilsson vant sprinten og Kalla ble nummer to på 10-kilometeren, tyder på at de to har formen i orden.

– Dessuten var det flere som gjorde årsbeste: Anna (Haag), Emma (Wikén) og Martin (Johansson). Det gir en trygghet i hele gruppen om at vi er på rett vei og at vi gjør bra ting, sier Grip.

– Men vi har ingen offisiell målsetting på hvor mange medaljer vi skal ta, fortsetter landslagssjefen.

Nesten hele den svenske troppen har ankommet landslagets base i Vierumäki, noen mil fra Lahti. Sistemann inn på finsk jord er Johan Olsson, som kommer fra høydeopphold i Seiser Alm onsdag. Olsson, som tok tre medaljer i Falun, ventes å gjøre sitt første løp på gulldistansen 15 kilometer neste uke.

(©NTB)